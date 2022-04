VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Sezonul cu numărul 10 debutează cu mai mulţi câştigători pentru că, sincer, noi toţi din echipă şi toţi care l-au urmărit pe Dorin am avut de câştigat. Mărturisesc că, fiind ultimul concurent din sezonul trecut, când a câştigat doar o ediţie, l-am simţit foarte sigur pe el, foarte atent la întrebări şi bine pregătit.

Atunci am simţit că va ajunge departe. Nu intuiam că o să fim faţă în faţă în cea de-a 10-a ediţie şi că va fi atât de fain. Îi multumim! Este un debut de sezon extraordinar pentru „Câştigă România!” şi pentru cei care urmăresc concursul de cultură generală de la TVR 2”, a spus Virgil Ianțu, după ce a anunțat câștigătorul.

Dorin Ioan Rus este din Dej, dar locuiește în București de peste 30 de ani. În vârstă de 52 de ani, este de profesie consilier şi absolvent al facultăților de Chimie și Drept. Timp de 7 ani, Dorin Ioan Rus a reprezentat România în 5 misiuni internaționale de menținere a păcii sub egida ONU și UE, în țări din Balcanii de Vest și Libia, activând în domeniul cercetării penale.

„Cred că sunt primul poliţist român care ia marele premiu la „Câştigă România!” şi mă bucur că prin reuşita mea am îmbunătăţit imaginea Poliţiei Române. Dedic succesul meu familiei, care îmi este mereu aproape, dar şi foştilor colegi care sunt corecţi şi îşi fac treaba cu pasiune”, a spus câştigătorul.

Dorin Ioan Rus a lucrat la „Direcţia Arme, Exploziv, Substanţe Toxice”, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. În 1993, când în România s-a făcut trafic cu materiale radioactive, Dorin Ioan Rus îi prindea în flagrant pe cei care aduceau şi comercializau atât materiale radioactive cât şi substanţe toxice, gen mercur.

Aflat la prima sa întâlnire cu un concurs de televiziune, Dorin Ioan Rus spune că l-a atras provocarea și că a fost un minunat prilej de a-și testa cunoștințele despre propria țară. A călătorit mult, nu numai în România, ci și în toată lumea, parțial datorită meseriei, dar și pentru a descoperi alte culturi.

În timpul concursului a dovedit o bună stăpânire de sine, în ciuda oboselii. Printre pasiunile sale se numără: lectura, conducerea autoturismelor, practicarea sporturilor, vizitarea muzeelor, teatrul, muzica, geografia şi istoria. Îi mai plac întâlnirile cu foștii profesori și colegi de liceu și facultate, dar şi activitățile fizice în aer liber. Bărbatul, este căsătorit și tatăl unei fete de 20 de ani, studentă a Facultăţii de Medicină, Dorin Ioan Rus este cel de-al şaselea concurent care a învins în 10 ediții consecutive „Câştigă România!” și al cincilea care pleacă acasă la volanul unei mașini.

Întrebat de ce a participat la „Câștigă România”, el a explicat: „Am vrut să văd, în primul rând, cum se simte. Mi-a plăcut foarte mult sportul şi ideea de competiţie şi cred că acesta a fost „motoraşul” care m-a propulsat să mă înscriu. Am citit toată viaţa cât de mult am putut. Preferam de multe ori să-mi las maşina acasă, şi, în loc să stau în ambuteiaj, să citesc în mijloacele de transport în comun. Iată că roadele vin în timp. Am fost înclinat spre studiu de mic, mi-a plăcut mult cartea şi sunt foarte mulţumit că s-au confirmat acumulările făcute de-a lungul anilor”.

Despre cariera lui, Dorin Ioan Rus a vorbit cu mândrie. „Am terminat două facultăţi, cea de Chimie, la zi, imediat după liceu, iar a doua facultate a fost Dreptul. Armata am făcut-o la „arme chimice”, la Câmpulung Muscel, o unitate faină. M-am angajat la „Direcţia Arme, Exploziv, Substanţe Toxice”, care era pe profilul Chimie şi lucram la „Serviciul Exploziv Radioactive”. În 1993, începuse nebunia cu traficul materialelor radioactive în ţară. Am avut destule cazuri, îi prindeam în flagrant pe cei care aduceau şi comercializau în România atât materiale radioactive cât şi substanţe toxice, gen mercur.

Am lucrat şi la „deţinere ilegală de arme şi muniţie” sau „deţinere ilegală de exploziv”. O muncă frumoasă şi un colectiv foarte bun. Am urmat şi Facultatea de Drept pentru că mi-am dorit să-mi îmbogăţesc cunoştinţele, mai ales că lucram în domeniul juridic. Făcând activităţi de cercetare penală, mă loveam zilnic de codul de procedură penală. Toată viaţa am încercat să fac mai mult, să cresc profesional. Şi cred că am reuşit.”, a încheiat el.

