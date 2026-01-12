Cine este Babasha, concurent la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV

Babasha a fost primul căpitan din echipa Luptătorii, însă la Duelul Căpitanilor, pe care l-a avut cu Sergiu Califar și Valentin Tănase.

Babasha face parte din echipa Luptătorii în show-ul de la PRO TV

„Motivatia mea este familia! Băiatul meu, oamenii care mă susțin cu adevărat, mă iubesc și pot vedea în mine mai mult decât un băiat care cântă. Pentru cei care se regăsesc în mine și în muzica mea”, a spus Babasha înainte să plece în Thailanda, la „Desafio: Aventura”.

Chiar dacă acum este cunoscut de o țară întreagă, Babasha spune că nu a obținut nimic prin noroc, ci totul a venit prin multă muncă. El a transformat prejudecățile în motivație și a devenit o voce pentru o generație întreagă.

În show-ul de la PRO TV, concurentul a intrat cu suflet mare și credință în oameni, după cum a afirmat chiar el, și vrea să le arate că un luptător adevărat nu are nevoie de etichete, ci doar de inimă.

Concurentul de la „Desafio: Aventura” a avut în 2025 cea mai ascultată melodie din România pe Spotify

Anul 2025 i-a adus lui Babasha încă o satisfacție pe plan muzical: melodia „Cât vrei tu”, interpretată de el, a fost cea mai ascultată melodie din România pe Spotify. Iar în anul 2024, numele lui a fost pe prima pagină în presă, după ce a cântat în deschiderea concertului Coldplay de pe Arena Națională din București.

La acea vreme, artistul, pe numele lui real Vlad Babașa, a fost huiduit de un întreg stadion, pe motiv că a adus manelele pe scena unui concert internațional. Fost student la Universitatea Națională de Muzică din București, Babasha a fost apărat de solistul Chris Martin, iar apoi a avut colaborări cu artiști precum Inna, Delia sau Antonia.

Melodiile cântate de Babasha au milioane de vizualizări pe YouTube, iar „Păi Naa”, care s-a auzit înaintea concertului Coldplay, se apropie de 100 de milioane de vizualizări.

În primăvara anului 2025, la doar câteva luni după ce dezvăluise că are o nouă relație cu o tânără pe nume Mălina, Babasha a devenit tătic, partenera lui de viață aducând pe lume un băiețel perfect sănătos.