Noua emisiune de la PRO TV este prezentată de Daniel Pavel și îi aduce în fața telespectatorilor pe cei 24 de concurenți care fac parte din echipele „Norocoșii”, „Visătorii” și „Luptătorii”. Iar marele premiu pentru care se luptă aceștia este de până la 150.000 de euro.

Sergiu Califar face parte din echipa „Norocoșii” și se consideră o persoană carismatică și complexă. Concurentul s-a transformat prin muncă și ambiție într-un antreprenor de succes și deține una dintre cele mai mari firme de design interior din România.

Cu umor, curaj și autoironie, Sergiu Califar vrea să demonstreze la „Desafio: Aventura” că succesul nu e un noroc, ci o luptă continuă.

„Cel mai dor îmi va fi de persoana de acasă, de jumătatea mea, nu am stat niciodată despărțiți mai mult de 2-3 zile în cei șapte ani de când suntem împreună”, a spus concurentul din noul show de la PRO TV.

Pe Instagram, Sergiu Califar se descrie drept un visător, un romantic și un pasionat de design.

„Îmi place să pozez într-un cadru ideal. Apus, plajă, lumină perfectă… Genul de scenariu care mă inspiră și îmi hrănește pasiunea pentru design. Îmi place să cred că apusurile au ceva special: închid o zi plină, dar deschid noi perspective. Lumina e esențială, atât în viață, cât și în interioarele pe care le creez. Dar această imagine e doar o fantezie romantică.

Realitatea? Până când AI-ul va începe să genereze vieți în care să trăim efectiv vă invită să vă bucurați de proiectele noastre, care sunt cât se poate de reale”, a scris concurentul de la „Desafio: Aventura” pe internet.

