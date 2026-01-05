Show-ul a fost filmat în Thailanda, iar miza este una uriașă: doar unul dintre cei 24 de concurenți va pleca acasă cu marele premiu în valoare de până la 150.000 de euro! Prezentator al emisiunii „Desafio: Aventura” este Daniel Pavel, cunoscut de publicul larg și ca „Domnul Dan”.

Valentin Tănase e considerat cel mai rapid om din România

Considerat drept cel mai rapid om din țara noastră, după ce a atins viteza de 45 km/h, Valentin Tănase a ajuns în emisiunea de la PRO TV pentru a-și testa limitele. Chiar dacă recordul său nu a fost omologat din cauza vântului, el a rămas cu porecla de „Cel mai rapid român”.

Valentin Tănase a avut o copilărie grea, cu lipsuri și prejudecăți, dar și o mamă care i-a fost stâlpul de rezistență. Adesea discriminat, tânărul a transformat totul în motivație și își dorește să dovedească faptul că ambiția nu are culoare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Tânărul visează să devină antrenor și să-i cumpere mamei sale o casă: „Toată viața mea m-am antrenat pentru această emisiune. Dacă voi câștiga, îi voi cumpăra un apartament mamei mele, o să-mi fac o asociație sportivă unde voi aduce toți copiii care cred că nu au nicio speranță în viață să facă sport și să se ridice prin sport”.

Concurentul de la „Desafio: Aventura” a apărut și la știrile sportive de la PRO TV

În urmă cu mai bine de un an, Valentin Tănase apărea la știrile sportive de la PRO TV, acolo unde vorbea despre visurile lui.

„Crede în tine și în puterea visurilor tale. Ele devin realitate atunci când crezi cu adevărat în ele și nu te oprești din a le urmări. Fiecare pas înainte, oricât de mic, te apropie de ceea ce îți dorești. Continuă să visezi și să crezi!

Mulțumesc din suflet bunului Dumnezeu și tuturor celor care contribuiți și ați contribuit la evoluția mea de până acum. Cu ajutorul vostru am învățat că prin muncă, răbdare și consecvență, orice este posibil. Fiecare pas pe acest drum este o dovadă că, atunci când crezi și muncești cu perseverență, orice vis poate deveni realitate”, spunea concurentul de la „Desafio: Aventura”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE