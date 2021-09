Cine este noua iubită a lui Ștefan Ciuculescu de la „Survivor România”. Cei doi s-au mutat deja împreună

Se pare că fostul concurent de la Survivor România și Marina formează un cuplu din data de 12 august. Lucrurile au evoluat rapid între cei doi, așa că au decis să facă pasul următor. S-au mutat împreună de doar câteva zile și se înțeleg de minune.

În urmă cu doar o zi, în cadrul emisiunii pe care o prezintă alături de Bianca Comănici, Ștefan Ciuculescu le-a pregătit o surpriză fanilor.

„Nu sunt genul care să aibă fluturași. Așa cum au văzut și oamenii, nu a fost o eroare de club, nu a fost o eroare de moment, nu este o aventură, mie nu îmi plac aventurile. Nu ar fi fost loc de o aventură cu această persoană cu care sunt din data de 12 august, așa că…

Marina, sper că nu te uiți la această emisiune. E o relație foarte ok, în care mă simt foarte bine, sper că e treaba reciprocă și mă bucur că am cunoscut-o și că… Sunt foarte direct în situația asta. Locuim sub același acoperiș, nu de pe 12 august, ci de pe 13 august”, a declarat Ștefan Ciuculescu, potrivit WOWbiz.

