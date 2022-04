Cine sunt băieții de la „Scuze Noi”. Publicul i-a trimis direct în finala „iUmor” 2022

Coregrafi și actori de meserie, Stoica Filip și Răzvan Rotaru, membrii trupei Scuze Noi i-au cucerit pe cei prezenţi în platoul iUmor cu modul spectaculos în care şi-au prezentat numărul de comedie și dans contemporan.

„Ne dorim de doi ani să venim la iUmor. Avem un duet pe care l-am numit Scuze Noi și este prima dată când ieșim în fața publicului cu acest nume. Numărul din această seară este o combinație între dans contemporan și comedie, pe care noi îl numim dans contempofun”, au susținut băieții Scuze Noi.

Delia, Mihai Petre, Mihai Bendeac și Cheloo au fost de acord încă de la începutul momentului că Scuze Noi este demn de numărul maxim de like-uri, și automat de etapa de votare a publicului.

„Nici în afară nu am văzut genul acesta de spectacol. Mă simt atât de mândru”, a declarat Mihai Bendeac. „Nu am văzut niciodată ceva asemănător, nu îmi seamănă cu nimic din ce am văzut la un show de talent, dar a fost fabulos”, a adăugat Delia.

GSP.RO Strigătul unei legende: „Nu că m-a uitat, m-a aruncat!” Soția acuză: „Habar n-aveau că mai trăiește, credeau că e o glumă”

Playtech.ro BREAKING: Volodimir Zelenski, decizie finală privind modul în care poate opri războiul din Ucraina: „Cred că nu avem altă opțiune”

Observatornews.ro Soldaţii ruşi, filmaţi în timp ce se prefac că deminează o zonă din Ucraina. Detaliul amuzant care i-a dat de gol

HOROSCOP Horoscop 5 aprilie 2022. Gemenii încearcă, cu vorbe multe, să acopere lipsa unor rezultate sau lipsa unor cunoștințe

Știrileprotv.ro Cine este Mariana, femeia care ar fi fost ucisă de fostul ei soț, după ce ar fi produs intenționat un accident

Orangesport.ro Toţi au fost în stare de şoc. Ce au găsit nemţii pe un super iaht confiscat de la un oligarh rus, prieten cu Vladimir Putin

PUBLICITATE ASUS Zenbook 14X OLED (UX5401): versatil, ajunge oriunde