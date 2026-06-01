Adulții care nu au reședința în Porrentruy vor trebui să plătească 15 franci elvețieni pentru a intra, în timp ce locuitorii orașului vor achita doar 7,50 de franci.

Pentru tineri, prețurile sunt de asemenea diferite: 10 franci pentru cei din afara orașului, comparativ cu 5 franci pentru localnici.

Pe lângă prețurile mai ridicate, vizitatorii care nu locuiesc în Porrentruy sau nu dețin un permis de ședere, muncă sau rezidență trebuie să achiziționeze biletele exclusiv online.

În plus, aceștia sunt obligați să prezinte un act de identitate valid la intrare. În cazul în care nu îndeplinesc aceste cerințe, accesul le poate fi refuzat.

Liderul comunității cu circa 6.500 de locuitori, Philippe Eggertswyler, a explicat motivele din spatele acestor măsuri luate la ștrandul municipal: „Nu este vorba de a pune elvețienii și francezii unii împotriva celorlalți, ci de a garanta liniștea”.

În vara anului 2025, același ștrand a generat controverse internaționale după ce a interzis complet accesul vizitatorilor străini.

Decizia a fost luată ca urmare a unor incidente repetate implicând grupuri de tineri din Franța, care ar fi hărțuit femei și ar fi provocat altercații cu personalul de securitate al ștrandului.

Interdicția din 2025 a atras critici atât pe plan intern, cât și internațional. Comisia Elvețiană împotriva Rasismului a calificat măsura drept „problematică și derutantă”, în timp ce unii politicieni de stânga din Elveția au acuzat autoritățile de rasism.

