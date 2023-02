Cine sunt bărbații celebri care i-au făcut avansuri Alexandrei Ungureanu: „Ne-am întâlnit la un eveniment, am făcut o poză”

Artista a acceptat provocarea sosurilor iuți din emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. Astfel, artista, care e foarte discretă cu viața ei personală, a răspuns la întrebările neașteptate ale prezentatorului.

Întrebată ce bărbați faimoși din România i-au făcut avansuri, Alexandra Ungureanu a spus: Ianis Zicu, fost fotbalist al echipei Dinamo și Cristi Mitrea.

„Este un punct de vedere subiectiv. Nu știu la ce vă gândiți voi (…). Ne-am întâlnit la un eveniment, am făcut o poză și mi s-a părut mie că m-a strâns un pic de talie. Dar poate doar mi s-a părut, că el (n.r. – Cristi Mitrea) e mai forțos”, a spus ea în emisiunea lui Cătălin Măruță, conform protv.ro.

„Erau începuturile Facebook-ului, când era foarte la modă să vorbești tot felul de lucruri. Și mie îmi plăcea foarte mult de el, că avea ceva în cap și am avut niște discuții”, a mai spus ea în direct la PRO TV.

Alexandra Ungureanu, primele declarații despre căsătorie și copil

În august 2022 s-a aflat că Alexandra Ungureanu formează un cuplu cu Gojira, artist și realizatorul podcastului „Aproximativ discuții”. Cei doi au fost surprinși într-un mall din Capitală de către paparazzii CANCAN în timp ce se sărutau.

Cei doi nu au vorbit până acum despre relația lor, însă vedeta a recunoscut că își dorește foarte mult să devină mamă în curând. „Pe plan personal sunt într-o etapă bună cu mine. În ultimul timp a fost despre descoperirea mea, pentru că eu ani de zile m-am identificat cu artistul și cumva m-am întrebat ce am eu de oferit dincolo de artist. Am o părere bună despre mine, sunt un om care are ce oferi și în plan personal, deși muzica colorează într-un mod fericit felul meu de a fi și cred că își pun amprenta și asupra relației cu partenerul”, a spus ea pentru wowbiz.ro.

Și a continuat: „Nu știu dacă îmi doresc să mă mărit, dar îmi doresc să fac pași spre o viață în doi cât mai repede, un copil dacă va fi posibil, e momentul în care nu zic nu. Sper să fiu în formă, să fiu sănătoasă e cel mai important.

O să încep anul în forță cu sală, power. Mă ocup de mine, trebuie, că atunci când te afunzi foarte mult în muncă și ai niște chestii de bifat, uneori te mai lași pe locul doi. Deci vreau să încep anul cu accent pe mine, pe trupul meu”.

