Cine sunt Duo Turkeev, finaliști la „Românii au talent” sezonul 11. Artiștii de circ au împreună un copil

Dmytro şi Julia s-au cunoscut în Canada. Dmytro lucra atunci la Cirque du Soleil cu o altă parteneră, care s-a accidentat.

Cei de la circ au vrut totuși să păstreze în program numărul lor așa că a fost nevoit să-și găsească repede o înlocuitoare.

„Din audiţii avem cele mai frumoase amintiri. Ne-a plăcut foarte mult atmosfera de aici. Am fost foarte fericiţi pentru prestaţia noastră. Am fost fericiţi de cum s-a descurcat Liliya. Am lucrat la Cirque du Soleil timp de nouă ani.

Am făcut parte şi din alte circuri şi spectacol mari. Avem experienţa de a lucra pe scene mari şi sperăm ca fiicele noastre să aibă succes şi mai mult. Liliya a fost prima oară pe scenă la vârsta de patru ani. Acum, va fi şi Renata, la doar trei ani.

Suntem antrenaţi şi pregătiţi, dar oricum, e mai greu cu copiii pe scenă. Este un vis să fim aici şi să mergem mai departe, deocamdată vrem doar să ne bucurăm. Este despre familie, legătură, iubire şi o poveste reală pe scenă”, au spus Duo Turkeev în semifinală.

