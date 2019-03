Confesiunea Danei Nălbaru: „Am înțeles că nu trebuie să fiu ca baba cu drobul de sare”

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur sunt împreună de peste 10 ani, însă pasiunea dintre ei nu a dispărut. Se înțeleg perfect și formează o familie fericită alături de cei trei copii ai lor.

Dana Nălbaru mărturisea, într-un interviu, cum s-a schimbat viața ei după ce l-a cunoscut pe cel care i-a devenit partener de viață.

„Abia după ce l-am cunoscut pe Dragoș, am înțeles că nu trebuie să fiu ca baba cu drobul de sare. Înainte, îmi era frică de orice. De la el am învățat să mă confrunt cu o situație în momentul în care se-ntâmplă, nu să mă consum un an pentru ceva care să nu se întâmple niciodată”, spunea Dana Nălbaru, potrivit perfecte.ro.



„Când am cunoscut-o, nici n-am stat să mă gândesc ce îmi place la ea. Noi ne-am văzut şi după câteva zile ne-am hotărât să ne căsătorim. Mi-a plăcut tot la ea. Mi-au plăcut ochii, mi-a plăcut aura pe care o avea în jurul ei, mi-a plăcut faptul că puteam să stăm să vorbim ore întregi”, declara și Dragoș Bucur despre soția sa.

Dana Nălbaru este o cântăreață care s-a bucurat de mare suuces alături de trupa Hi-Q, din care a făcut parte. Dana Nălbaru formează una dintre cele mai frumoase familii alături de actorul Dragoș Bucur. Cuplul are trei copii, doi biologici: Sofia și Kadri, și unul înfiat – Roxana.

