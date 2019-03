Conform procurorilor DIICOT, nu a existat acordul Agenției Naționale de Transplant pentru ieșirea din țară a țesutului recoltat de la paciente.

Dr. Al Jashi Isam de la Spitalul Ilfov neagă acuzațiile: „Studiul este perfect legal, are toate aprobările”.

Ce e clar însă e că falsul ginecolog Raluca Bîrsan a prelevat celule stem, lucru recunoscut în fața procurorilor de fosta șefă de secție, Roxana Dragu.



De Mirela Neag, Alexandra Nistoroiu, Răzvan Luțac și Cătălin Tolontan

Săptămâna trecută, la câteva zile după ce Libertatea a dezvăluit cazul Ralucăi Bîrsan, falsul medic cu 8 clase din Spitalul Ilfov, DIICOT a audiat-o vreme de trei ore pe femeia care și-a falsificat diplomele, inventându-și studii medicale.

În aceeași zi a fost audiată și fosta șefă a Secției de obstetrică-ginecologie, Roxana Dragu.

DIICOT a aflat că Raluca Bîrsan nu s-a oprit la a opera ca „mâna a doua” la cezariene vreme de 10 ani.

„În timpul operațiilor, în locul doctoriței Dragu, Bîrsan recolta celule de la mame, în cadrul unui studiu derulat între 2012 și 2014 în Spitalul Ilfov”, susțin surse judiciare.

S-au recoltat:

20 ml de sânge din cordonul ombilical;

1 cm 3 de țesut adipos;

sânge venos;

laptele mamei.

„Printre mai multe semne de întrebare, DIICOT a realizat că acest studiu însemnă, de fapt, un export de țesuturi, fără aprobarea Agenției Naționale de Transplant”, spun oamenii care cunosc cazul.

Ca orice afirmație a procurorilor, ea nu trebuie luată însă la valoare nominală, căci trebuie dovedită în instanță.

Dragu a recunoscut că Bîrsan făcea prelevare de la mame

De mai multă vreme, procurorii DIICOT urmăreau felul în care s-a derulat în România un mare studiu internațional, intitulat „Atlas al nutrienților din laptele uman”, finanțat de corporația elvețiană Nestle.

Nici o etapă a cercetării nu avea loc în România, românii doar prelevau substanțele și le trimiteau afară.

Când și-au dat seama, după dezvăluirile din presă, că la Spitalul Ilfov e o problemă, cei din DIICOT au vrut să vadă care a fost implicarea lui Bîrsan. Iar dr. Dragu, fosta șefă de secție, a recunoscut că Bîrsan a participat la studiu.

„Pe de altă parte, dr. Silvia Stoicescu, medicul de la Polizu, cealaltă clinică unde s-a derulat studiul, are o excelentă reputație medicală”, susțin aceleași surse judiciare.

Derulat în 15 țări, dintre care 7 din Europa, panelul este supervizat de Nestec, una dintre diviziile Nestle, specializată în cercetare. În România, Nestec a lucrat cu Genexion, o companie intrată în insolvență.

Chiar Bîrsan l-a reclamat pe ginecologul Al Jashi Isam

Ironia e ca Bîrsan să ajungă în fața procurorilor DIICOT după ce ea însăși li s-a adresat în legătură cu acest studiu.

Numai că atunci nu știa că va fi depistată ca medic fals.

Bîrsan l-a reclamat pe medicul ginecolog Al Jashi Isam, spunând că acesta ar fi convins 26 de femei să participe la un studiu fals, păcălindu-le că le va fi analizat laptele matern și că vor primi consiliere.

Studiul urma să arate dacă dieta mamei afectează calitatea laptelui matern, însă, potrivit lui Bîrsan, femeilor li s-a pus în față un consimțământ prin care acceptau să li se recolteze și altfel de probe.

Din denunțătoare, Bîrsan a ajuns audiată după ce s-a aflat de diplomele sale false.

„Este perfect legal”

Contactat de Libertatea, dr. Al Jashi Isam neagă acuzațiile: „Studiul este perfect legal, are toate aprobările, am depus toate actele organelor de anchetă, ca să punem punct. Studiul are loc în 7 țări europene. Nu iau eu aprobările, eu sunt doar un investigator, din 40. Au lucrat alături de mine profesori universitari din Norvegia, Suedia, Spania, Franța, Portugalia”.

Dr. Isam nu a răspuns direct întrebării ziarului, dacă au fost sau nu recoltate celule stem în cadrul studiului.

