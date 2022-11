Corina Caragea, la ora confesiunilor: „La Barcelona m-aș muta!”. În ce țară a mâncat carne de crocodil și unde stă lumea la coadă să mângâie pisici

Corina Caragea, care va împlini în decembrie 40 de ani, este prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV. Bruneta este un călător împătimit, care a văzut toată lumea. Invitată în cadrul podcastului lui Mihai Morar, „Fain și simplu”, Corina a povestit detalii din aventurile sale. Bucureșteanca are și un blog destinat călătoriilor, ține legătura permanent, astfel, cu prietenii și cu fanii săi.

De la podul bunicii la visurile călătoriei

Corina trăiește într-un apartament de două camere, la marginea Capitalei, așa cum a afirmat jurnalista care prezintă știrile sportive începând din 2005. Dar a călătorit și a bifat expedinții de-a dreptul fantastice. În lumea reală. În toate cele patru zări. Cum a început povestea acestui suflet călător?

„De fiecare dată când eram mică, mă culcam cu gândul că mă voi trezi în altă țară. Eram pasionată de limbi străine, cu gândul că-mi vor folosi. Și mi-a plăcut jurnalismul de mică. La mamaie în pod aveam colecțiile de la Evenimentul Zilei, Viva!, Unica, mai multe. Visam de mică la Londra, îmi doream să cunosc lumea, într-o epocă gri, atunci când eram eu copil. A călători este o lecție foarte bună”, a povestit bruneta, mărturisind că niciodată nu a avut curiozitatea de a număra câte țări a vizitat. Și a văzut o mulțime.

În Turcia, cu autocarul, cu sandvici făcut de mama

Corina Caragea, la Londra

Femeia care avea să bifeze destinații de vis, a pornit cu o vacanță în străinătate, în primul an de facultate. A fost declicul:

„Prima oară am călătorit în Turcia, cu autocarul, cu sandvici făcut de mama de acasă și cu ceva bănuți de buzunar. Era o vacanță la all inclusive, pentru mine, pe-atunci, era fascinant. A fost un șoc acolo! Mâncare pe toate mesele, cu multe culori, totul mi se părea exotic. Am mai fost la all inclusive, dar nu e genul meu de vacanță. Este pentru cei mai comozi, care vor să se odihnească. Sunt genul de călător, să combin, să stau să mă odihnesc, dar și să explorez. După Turcia, am zburat la ceva vreme la Barcelona”.

Corina s-a destăinuit: „E aproape de sufletul meu, Barcelona, Spania. Barcelona a rămas în inima mea pentru totdeauna, dacă m-aș muta undeva, acolo ar fi! Spania le are pe toate, Barcelona, cu atât mai mult, arhitectură, muzică, climă, oameni, are munte, are mare, e perfectă”.

„Acolo, oameni în vârstă dichisiți, noi punem banii la ciorap”

Atunci când vorbește despre vacanțele adunate în viață, Corina are un adevărat potpuriu: „În New York oamenii nu mi se par relaxați. E o nebunie, să stai la semafor, să vezi cum se ciocnesc mulțimile când se face verde. Zen mi se par cei din Bali, Japonia, Grecia, Spania, Italia. În Spania, am văzut mulți oameni în vârstă dichisiți, aranjați, ținându-se de mână, care se îngrijesc, călătoresc, ies la cină, în parc, găsesc bucuria în lucruri simple. Mi-aș dori să văd asta și în țara noastră. Cred că e mentalitatea. Noi punem banii la ciorap! Am văzut oameni care strâng bani să-și ia o mașină mai luxoasă, terenuri, o casă mai mare, investesc în ceva”.

„Bogată în amintiri și cu kilograme în plus”

Corina Caragea a mâncat carne de crocodil în Thailanda

A văzut locuri spectaculoase, dar și care au surprins-o peste măsură: „Am văzut discrepanță uriașă, bogați-săraci, în Dubai, în Turcia, în San Francisco am văzut mulți oameni ai străzii. În Bali sunt oameni săraci, mulți, dar m-aș întoarce oricând acolo, comoara țării sunt oamenii. Raiul pe pământ? Hawaii. Foarte, foarte departe. Și m-aș mai încumeta să mai merg o dată. În Thailanda, am mâncat carne de crocodil! Mănânc în piețe, de la diverse tarabe. Avantajul într-o piață e că mâncarea e proaspătă, dacă ești atent. Peștele ți-l face în față, nu e nimic congelat. Eu mă întorc din călătorii mai bogată cu amintiri. Și cu kilograme în plus. În Thailanda îmi place cel mai mult mâncarea”.

Are GPS în troller

Corina s-a amuzat, povestind despre un truc personal. „Par genul care pleacă cu dulapul lângă ea, dar sunt fată deșteaptă, de aceea sunt șanse mici să pierd bagajul. Rar îl pun la cală. Doar pe distanțe lungi. Și am un GPS în bagaj, să-mi spună exact unde e bagajul. Și nu-mi pun lucruri valoroase în bagajul de cală. Aparatura o iau cu mine, la cală îmi pun lucruri de care mă pot lipsi, Doamne ferește!”, a relatat vedeta, care face 20.000 de pași în medie în fiecare zi de vacanță.

Coadă la cafenea pentru mângâiat pisici

Știrista de la PRO TV este genul care-și face vacanțe cadou, a sărbătorit 30 de ani în Dominicană, primul sejur exotic, pregătește un altul la finele anului. Deja în 2022 a vizitat Republica Dominicană, Spania, Helsinki și Londra. A trecut prin momente teribile, când a pierdut avionul spre Seychelles sau a aflat că are COVID chiar de ziua ei, aniversând singură și Revelionul, cu prietenii pe videocall.

O destinație care a impresionat-o, dar și șocat-o? Japonia. „De la Kyoto la Tokio am clipit de două ori (n.red. – 450 de kilometri distanță), a ajuns trenul de mare viteză la destinație. Dar foarte scump, nu doar foarte frumos. Nu știu dacă m-aș fi putut adapta acolo, nu cred că rezist mai mult de două săptămâni, deși totul pare perfect. Am văzut o coadă la o cafenea, am întrebat de ce, te așezi la coadă ca să mângâi o pisică. Ți-o alegi din meniu! Am văzut mulți oameni singuri, triști, oameni la costum care dormeau în metrou, extenuați de oboseală. Destul de singuratici, așa mi s-au părut japonezii. Acolo, tu te ocupi de gunoiul tău, umblam cu gunoiul în geantă. O curățenie incredibilă! La metrou, pe scări, era un băiat care spăla cu o periuță treptele”, a rememorat Corina.

Impresionată de Maramureș

Bruneta nu poate omite țara natală: „Pe locul 1 în topul destinațiilor mele este curtea bunicii de la țară, lângă Pitești. Dar nu cred că aș locui la țară, sunt dependentă de nebunia orașului. Destinație de suflet în România? Maramureș. Acolo mi-a plăcut foarte mult. Am făcut un sejur de 4 zile, la sat, cu tot ce înseamnă asta. Vreau să mă întorc acolo. Mi-au mai plăcut Bucovina, Sibiul, Brașovul. Am prins o duminică la biserică în Maramureș, cu copiii dansând într-o curte, mi-a plăcut mult”.



