În primăvara acestui an, Viviana Sposub și George Burcea, care pe vremea aceea formau un cuplu, s-au mutat în Statele Unite ale Americii. Vestea a venit după ce actorul s-a bucurat de un adevărat succes după apariția lui în primul sezon al serialului „Wednesday”, lansat pe Netflix.

Timp de trei luni au locuit în New York, iar apoi s-au mutat în Los Angeles. Fosta prezentatoare de la Kanal D le dezvăluia atunci fanilor cum este viața departe de România, țara lor natală. „Am locuit în New York timp de 3 luni. De o lună și ceva suntem în Los Angeles.

Vreau să vă spun că experiența din California, de aici, este total diferită de New York. Mie mi-a plăcut foarte mult acolo, lui George nu, pentru că am prins iarna și era extrem de frig. New Yorkul este special, acele clădiri înalte, luminile, agitația, care se aseamănă, poate, cu cea din București, doar că sunt mult mai mari. E orașul care niciodată nu doarme”, dezvăluia Viviana Sposub pe Instagram.

Viviana Sposub: „Am stat aproape jumătate de an și țin legătura cu mulți prieteni americani”

Ulterior, cei doi îndrăgostiți s-au întors în România și după doi ani de relație s-au despărțit. Viviana Sposub nu a mai revenit pe micul ecran, ca prezentator în vreo emisiune, însă activează ca influencer, participă la evenimente mondene și e activă pe rețelele de socializare.

Acum, pentru Playtech, ea a rupt tăcerea și a vorbit despre aventura trăită în America. „Până la vârsta aceasta, cel mai mult mi-a plăcut să vizitez Statele Unite ale Americii pentru că a fost o experiență wow, unică. Mă bucur că am avut ocazia să stau mai mult timp, am stat aproape jumătate de an și mi-am făcut mulți prieteni și țin legătura cu mulți prieteni americani.

Am putut să trăiesc experiența și tot ce am văzut în filme, am trăit pe propria piele. Anul trecut, de exemplu, de Revelion am fost chiar în Time Square, chiar în centru și a fost o experiență de neuitat”, a declarat Viviana Sposub.

Ce probleme au avut Viviana Sposub și George Burcea în Los Angeles

Experiența în America nu a fost lipsită însă de unele momente dificile. Viviana Sposub a dezvăluit că a trăit un adevărat coșmar în Los Angeles. E mai ceva ca în filme. „Nu am mai povestit nimănui despre experiența din America. În Los Angeles am avut parte de tot felul de peripeții: de împușcături, am avut accident de mașină, mi s-au furat telefoane, poșete, dar cu toate acestea m-am simțit bine.

Experiența de acolo m-a învățat cât de frumoasă este România și cât de safe este. Te simți în siguranță, femeie fiind, cel puțin, comparând, dar cu siguranță sunt și aici tot felul de situații, oricum, aici mă simt cel mai în siguranță”, a mai dezvăluit Viviana Sposub pentru Playtech.

Chiar dacă a trecut prin aceste momente neplăcute, vedeta nu exclude posibilitatea de a se muta în America: „Aș vrea să mă mut! Mi-ar plăcea să rămân acolo mai mult, dar, deocamdată, viza nu îmi permite. Pot doar să mă duc și să mă întorc și tot așa!”, a încheiat ea.

