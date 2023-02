Chiar la sfârșitul anului trecut, Cristina Bălan a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Artista și-a dorit să nască acasă și nu a vrut să meargă la spital. Ea mai are doi băieți, care au fost diagnosticați cu sindromul Down. Cristina Bălan își amintește că nașterea gemenilor a fost traumatizantă și că medicul cu care a născut ar fi fost destul de brutal.

„Prima naștere a fost traumatizantă pentru mine”

De data aceasta, Cristina Bălan a decis împreună cu soțul ei, Gabriel, că nașterea va fi una memorabilă. Artista a refuzat să mai nască într-un spital și a înlocuit medicul obstetrician cu o doula. Doula este un cadru profesional mediu pregătit pentru a oferi suport emoțional, fizic și informativ mamei care așteaptă să nască sau tocmai a născut. Rolul unei doula este de a ajuta femeia însărcinată să aibă o experiență a nașterii memorabilă, cât mai sigură și la care să participe activ.

„Prima naștere a fost traumatizantă pentru mine, pentru că a și venit prematur. În afară de asta, nu am născut cu medicul care mi-a urmărit sarcina, ci cu un medic de gardă, care a fost brutal.

Acum mi-am dorit foarte mult să am doula, care este o specialistă în nașteri și nu numai, adică și postpartum se ocupă de mămică și prenatal. Sunt câteva întâlniri, ne cunoaștem, vorbim, răspunde la orice nelămurire, este suport emoțional, psihic, dar bineînțeles că și fizic.

Recomandări „Ea mi-a zis să revin la toaletă, că nu-i suficient de spălată. Asta a fost revoltător”. O funcționară îl acuză pe primarul unei comune din Maramureș că a pus-o să facă șmotru la casa unei mari șefe de la MAI

Am fost monitorizată cât a fost necesar (n.r. – la medic), tocmai pentru că mi-am dorit să fiu sigură că este întors copilul în poziția care trebuie”, a povestit Cristina Bălan, în emisiunea „Teo Show”.

„Știu doar că mă bucuram de acel moment, chiar dacă era cu dureri”

Pe 30 decembrie, Nadeea Sofia a venit pe lume. În emisiunea lui Teo Trandafir, artista a povestit cum a născut-o pe fiica sa. Cristina Bălan a născut acasă, în propria cadă.

„L-am culcat pe el, m-am culcat și eu, dar aveam contracții deja la 6 minute. Eram foarte informată, nu avea cum să iasă copilul în timp ce dormeam. N-am mai apucat să umplem bazinul și am născut în cadă. Cada era dezinfectată, să ne înțelegem. A fost exact cum mi-am propus, cum am vizualizat.

În momentul în care nu este medicată nașterea, când nu primești medicamente, intri așa într-o altă sferă. Eu eram în lumea mea, deci nu aș putea să spun acum că mai țin minte mare lucru, decât că era doula lângă mine, mă mângâia, îmi făcea masaj, dar nu aș putea să spun ce a făcut exact, știu doar că mă bucuram de acel moment, chiar dacă era cu dureri”.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Cealaltă față a războiului: afacerea cu ucraineni cazați fictiv într-o comună din nordul României. „Bieții oameni mor prin munți, înecați în Tisa și aici se iau milioane”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cristina Bălan a avut probleme cu alăptarea

Câștigătoarea de la „Vocea României” a avut probleme cu alăptarea. Cristina Bălan a povestit prin ce a trecut, dar și cum a reușit să facă față situației care nu era deloc una ușoară.

„Marea mea surprindere a fost că am întâmpinat provocări în alăptare, eu, care am alăptat gemeni. Mai mult decât atât, pe gemeni am reușit să-i aduc la sân după biberon, ceea ce – pentru cunoscătoare – este și mai complicat.

Da, am avut ceva de furcă de această dată, în sensul că n-am fost suficient de atentă și am ajuns la o angorjare masivă a sânilor, urmată de o mastită, cu înroșire a sânului, febră cu frisoane, stare generală de rău. Dar nu am întrerupt alăptarea, m-am informat, am căutat tratamente potrivite pentru mine, am consultat și doula cu care am născut și am reușit să trec peste.

În afară de asta, am avut răni, ragade cum li se mai spune, mă durea îngrozitor când puneam copilul la sân, dar am strâns din dinți și am continuat, pentru că era mai important să alăptez decât orice disconfort. Și știam că voi trece peste, așa mi-am propus și așa a și fost. În prezent fac și stocuri de lapte”.

GSP.RO Marcel Răducanu a răbufnit: „Stau şi mă uit la ce se întâmplă în România şi îmi fac cruci cu o mie de mâini!”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Traian Băsescu, imagini tulburătoare la un an de la AVC. Cum arată acum fostul președinte FOTO

Viva.ro Cine este văduva lui Mihai Șora, mai tânără cu 56 de ani decât el. Cu ce se ocupă, de fapt, Luiza Palanciuc

Observatornews.ro "Fata mea. Ce au făcut, au omorât-o?". Crimă înfiorătoare în Brașov, un tânăr și-a ucis iubita într-o criză de furie

Știrileprotv.ro Mii de păsări au stârnit groază în Mexic după ce au invadat străzile. „Fugiți să vă salvați viața” | VIDEO

FANATIK.RO Alimentele pe care trebuie să le evităm în Postul Paștelui. De ce nu sunt buni covrigii calzi

Orangesport.ro FOTO! Cum arată ”palatul” fiicei lui Gigi Becali. Imagini cu vila de lux a Teodorei

HOROSCOP Horoscop 27 februarie 2023. Capricornii sunt puși pe fapte mari, dar realitatea refuză să se supună voinței lor, ceea ce e firesc

PUBLICITATE O colecție exclusivă de haine, bazată pe design circular. Hai să vezi ce înseamnă și cum arată