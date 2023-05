În sfârșit, pe strada Cristinei Spătar a ieșit soarele și a întâlnit bărbatul care o face fericită. Cântăreața a suferit enorm în urma divorțului de Alin Ionescu, bărbatul cu care are doi copii. De mai bine de un an, vedete este într-o relație cu omul de afaceri Vicențiu Mocanu și în luna decembrie a anului trecut s-au căsătorit civil.

De când în viața ei este liniște, Cristina Spătar radiază de fericire și toate îi merg ca pe roate. Recent, pe rețelele de socializare, artista a postat un mesaj: „Nu-i cereți unei femei imposibilul, e capabilă să vi-l dea”. În urma acestei postări, vedeta a primit foarte multe complimente din partea admiratoarelor sale, care au observat cât de fericită este de când în viața ei a apărut Vicențiu Mocanu.

„Am întâlnit un om extraordinar, un om care iubește copiii”

Cristina Spătar are numai cuvinte de laudă la adresa lui Vicențiu Mocanu. Spune despre actualul ei soț că iubește copiii și asta o încântă foarte tare. Aida și Albert au fost întrebați înainte dacă sunt de acord ca mama lor să se recăsătorească.

„Am întâlnit un om extraordinar, un om care iubește copiii, chiar are și un club de fotbal pentru copii. Și el, la rândul lui, are un copil, un băiețel de 11 ani. Eu zic că va fi bine. Copiii sunt foarte încântați (n.r. – fiul și fiica ei). Când m-a cerut în căsătorie, cu ei m-am consultat și mi-au zis: «Da, mami, da, da!». Mi se pare că totul e mâna lui Dumnezeu. E un om foarte bun, foarte generos, altruist, un om foarte curat, ceea ce nu mai există în ziua de azi. Un om foarte cinstit, plin de calități. Foarte multă răbdare a avut să mă cucerească. Nu mai sunt un copil, am o vârstă și chiar am stat foarte mult pe gânduri până să zic acest DA.(…) Nu știu dacă aș mai putea, dar niciodată nu poți să spui niciodată. Nu știu dacă ar mai avea rost la vârsta asta. Avem trei copii și cred că din momentul ăsta ar trebui să ne ocupăm de educația lor, de binele lor”, a povestit Cristina Spătar, în emisiunea moderată de Cristi Brancu.

Vedeta este răsfățată de soțul ei, care de Ziua Îndrăgostiților i-a cumpărat o mașină de lux. Este vorba de un Mercedes GLS Maybach, iar pentru un asemenea model, prețurile pornesc de la 200.000 de euro. Spynews scria că mașina a primit-o vedeta chiar de la soțul ei.

Cu ce se ocupă Vicențiu Mocanu

Soțul Cristinei Spătar este un important om de afaceri din Vâlcea și are două companii care îi merg foarte bine. Vicențiu Mocanu are afaceri în domeniul construcțiilor și al imobiliarelor. Se pare că artista i-a devenit parteneră de afaceri și vor avea împreună o companie în Dubai.

