În urmă cu 6 ani, Cristina Spătar și Alin Ionescu au divorțat după o căsnicie de 8 ani. După despărțire cei doi nu au rămas deloc în relații bune, astfel că de multe ori vorbesc prin intermediari.

După divorț, fostul partener al artistei și-a refăcut viața alături de Larisa, o tânără extrem de discretă cu viața personală și care își dorește să stea departe de lumina reflectoarelor. Actuala soție a lui Alin Ionescu este populară în mediul online, având 100.000 de urmăritori pe Instagram, și inspiră multe fete.

În urmă cu câteva săptămâni, Cristina Spătar a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde nu a avut prea multe cuvinte drăguțe de spus despre Larisa Ionescu. Cântăreața susținea că actuala soție a lui Alin vorbește urât despre ea.

Cristina Spătar nu își dorește să mai audă de fostul soț și de actuala lui parteneră. Artista preferă să lase lucrurile așa, pentru că nu vrea să izbucnească un nou conflict.

„Nu vreau să comentez pe această temă. Asta ar însemna un război și am nevoie de liniște pentru copiii mei. Chiar am nevoie de liniște. Vizavi de acești oameni nu vreau să mai fac comentarii, chiar nu mai vreau. Am avut destul în ăștia 6 ani. Nu mai vreau. Nu vreau să mai deschid subiectul ca să nu se creeze acel boomerang, în care o să existe mereu discuții și nu vreau să le mai creez. Prefer să las lucrurile așa, să aplanez. Dacă vreodată o să mai fie vorba despre treaba asta, nu mai vreau să discut despre fata asta. Chiar nu mă interesează femeia în sine. Nu văd ce aș câștiga dacă aș vorbi despre asta. Vreau liniște pentru copii, atât vreau”, a declarat Cristina Spătar pentru WOWbiz.ro.

Cristina Spătar e din nou singură

În prezent, Cristina Spătar este singură și niciun bărbat nu face parte din viața ei. Ea încearcă să se descurce singură cu creșterea celor doi copii, iar tot timpul este pe drumuri. „Sunt și mamă și tată. Încerc, mă străduiesc să fac față. Fac drumuri în fiecare zi, merg și îi duc, îi aduc de la școală, le gătesc, le pun masa, strângem masa. Sunt puturoși, sunt obosiți, sunt răsfățați. Așa că tot eu trebuie să fac totul. De multe ori mai clachez, mai cedez, îi mai las așa, dar mereu o luăm de la capăt. Asta e. (…) Mereu le reproșez să ducă farfuria. Ea bombăne, e Berbec. Sunt mofturoși. Au doar ciorba pe care o acceptă. Ne certăm că nu mănâncă”, a declarat Cristina Spătar recent în emisiunea „Teo Show”.

