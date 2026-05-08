2S4 Tulipan (NATO M-1975), dezvoltat între 1969 și 1989, este cel mai mare mortier autopropulsat, cu o greutate de 30 de tone și un calibru de 240 de milimetri. Poate lansa proiectile convenționale până la 10 kilometri și reactive până la 18 kilometri.

În al doilea război din Cecenia, mortierul a distrus peste 100 de ținte în Groznîi. A fost folosit în Afganistan și Siria, iar în conflictul actual, a fost folosit în regiunea Harkov împotriva pozițiilor ucrainene fortificate.

2S4 Tulipan, un mortier unic în lume, capabil să lanseze proiectile cu focoase nucleare, a fost distrus de armata ucraineană. Această armă, folosită doar de Rusia, reprezenta un pericol semnificativ în conflictul cu Ucraina.

Muniția principală a armei este proiectilul înalt exploziv 53-F-864, care are o greutate totală de 130 de kilograme.

„Mortierul era o amenințare reală pentru pozițiile noastre defensive, dar acum este praf și pulbere”, au declarat surse din armata ucraineană.

— Siegfried 💙💛💩Brandenburg gegen Nazis💩 (@Siegfri41835106) May 5, 2026

2S4 Tulipan era utilizat pentru atacuri asupra țintelor întărite, precum clădiri sau buncăre, datorită traiectoriei aproape verticale a proiectilului său.

Pe lângă muniția explozivă standard, 2S4 Tulipan poate folosi muniție perforantă, ghidată cu laser, proiectile incendiare, muniții cu dispersie interzise și focoase nucleare tactice.

