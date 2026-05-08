Teheranul menține o poziție duală în gestionarea crizei regionale, în timp ce președintele iranian a bifat o premieră istorică prin prima întâlnire oficială cu noul Lider Suprem, Mojtaba Khamenei. Pe plan diplomatic, Iranul continuă să analizeze propunerile SUA transmise prin mediatori pakistanezi, fără a oferi încă un răspuns final privind încheierea războiului.

00:14 - Acum 6 ore Iranul negociază prudent uraniul îmbogățit cu SUA

Analiștii politici consideră că Iranul ar putea da dovadă de flexibilitate în privința dosarului său nuclear și a stocului de uraniu îmbogățit, însă doar după ce ostilitățile militare vor înceta definitiv. Potrivit experților Centrului pentru Politici Internaționale, deși este puțin probabil ca Teheranul să predea direct uraniul către Statele Unite ca gest de bunăvoință, regimul este dispus la negocieri strategice, condiționate de o scădere a retoricii agresive de la Washington.

otuși, experiența anterioară cu administrația Trump face ca liderii iranieni să abordeze procesul cu multă prudență, temându-se de noi atacuri în ciuda disponibilității lor de a discuta termenii unui armistițiu.

