Un supercar Honda NSX-R din prima generație, considerat „Sfântul Graal” de către colecționari, a fost descoperit în subsolul unui garaj din Tokyo, acoperit de un strat gros de praf.

Mașina, fabricată între anii 1992 și 1995 și disponibilă exclusiv pe piața japoneză în doar 483 de exemplare, este evaluată la peste un milion de dolari, valoare atinsă pentru prima dată în 2025.

Fotografiile vehiculului abandonat au fost publicate de un utilizator Reddit, ikelofe, care a surprins supercarul într-o stare impecabilă.

Modelul, vopsit într-o nuanță distinctivă de galben și dotat cu jante unice Championship White și emblema roșie a mărcii pe capotă, a stârnit un val de discuții pe internet. Mulți se întreabă de ce o astfel de bijuterie auto a fost abandonată.

Principalul motiv vehiculat este decesul proprietarului, coroborat cu legislația japoneză complicată privind moștenirile.

Un utilizator Reddit, RadRimmer9000, explică: „În Japonia, este imposibil să cumperi o mașină de la familia unei persoane decedate (cel puțin eu nu am găsit o cale). În cele din urmă, aceasta probabil va rugini și va fi casată. Chiar dacă documentele necesare pentru casare sunt obținute, punctele de reciclare nu o pot revinde din cauza lipsei certificatului de proprietate. Poate aveți noroc să cumpărați anumite piese”.

Modelul Honda NSX-R este o versiune ușoară a modelului standard NSX, dezvoltată cu ajutorul legendarului pilot Ayrton Senna.

Printre caracteristicile sale tehnice se numără un motor V6 de 3,2 litri și o greutate redusă cu 120 de kilograme, obținută prin eliminarea unor componente precum sistemul de aer condiționat, sistemul audio și izolația fonică.

La interior, mașina este echipată cu scaune Recaro din carbon-kevlar, ceea ce accentuează accentul pus pe performanță.

Valoarea acestui model rar a crescut considerabil în ultimii ani. În 2025, un exemplar alb, fabricat în 2003, a fost vândut la o licitație organizată de Broad Arrows Concorso dEleganza Villa dEste pentru suma de 934.375 de euro, echivalentul a peste 1 milion de dolari.

Specialiștii estimează că modelul galben descoperit în Tokyo ar putea stabili un nou record de preț, dacă ar fi scos legal pe piață.

