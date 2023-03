Cristina Spătar, răsfățată de soț de 8 Martie. Ce cadou de lux a primit cântăreața de la omul de afaceri Vicențiu Mocanu

În imaginile distribuite pe rețelele de socializare, Cristina Spătar e surprinsă la masă, chiar are și o farfurie de mâncare în față. Ce atrage atenția însă e colierul cu diamante pe care îl are la gât. Cântăreața ar fi primit de 8 Martie de la soț o nouă bijuterie extrem de valoroasă, scrie spynews.ro.

„De Ziua femeii!”, a anunțat Cristina Spătar pe Instagram. Fanii ei imediat au remarcat pozele, au preciat postarea ei și i-au făcut și urări: „Wow! Ești minunată!❤️ Super frumoasă!❤️ Divină!❤️ La mulți ani ție dragă regina? Să ai o seară frumoasă plină de bucurii? Te îmbrățișez”.

Cadoul de 8 Martie vine după cel de Ziua Îndrăgostiților. Un bolid de sute de mii de euro a primit Cristina Spătar de Valentines Day. Este vorba de o mașină Mercedes GLS Maybach, iar pentru un asemenea model, prețurile pornesc de la 200.000 de euro. Spynews scria că mașina a primit-o vedeta chiar de la soțul ei.

„Happy Valentines Day! Maybach-ul meu pe care l-am așteptat atâta timp”, a scris vedeta pe Facebook, la fotografiile postate. Cristina Spătar apare lângă bolidul ei, care are o fundă mare pe el. Totodată, cântăreața ține și un buchet de trandafiri în brațe. A și anunțat că se simte binecuvântată și fericită.

Cine e soțul Cristinei Spătar

Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu, un cunoscut om de afaceri, s-au căsătorit civil pe 10 decembrie, în mare secret. Pe 5 decembrie, Cristina Spătar a anunțat că a fost cerută în căsătorie, în Dubai. În genunchi s-a așezat iubitul în fața ei și i-a pus marea întrebare. Nu a stat pe gânduri și a zis marele da. Ulterior, pe 10 decembrie, ei s-au și căsătorit. Cei doi au ales să sărbătorească în compania apropiaților și a familiilor, într-un cadru discret.

„A fost foarte drăguț. Stabilisem să facem într-un cerc foarte restrâns totul. Tot timpul mă surprinde, cu orice. Nu știam că atunci se va întâmpla lucrul ăla (n.r. – cererea în căsătorie). Ce pot să zic, noi ne-am dus să discutăm despre business cu tovarășii noștri în Dubai, a organizat el o masă, eu așa am crezut. Mi s-a părut așa, ceva extraordinar. Stând la masă așa, deodată, a dispărut, eu am crezut că e la toaletă, pe undeva, când colo s-a întors cu buchetul de flori și cu inelul de logodnă. binecuvântată.

Nu mă așteptam, nici nu știam ce să fac. Prietena noastră, soția unuia dintre băieții cu care eram, a filmat tot momentul și l-a pus pe Instagram. De acolo a găsit presa, noi nu am vrut să facem public. Eu m-am căsătorit pe 10 decembrie. Vorbeam de mult timp despre lucrul ăsta și în final am făcut pasul. A fost ceva intim, ceva foarte frumos. Eu am zis că o să fim 4-5 persoane, când colo, au fost și ai lui, și ai mei.”, a povestit Cristina Spătar, în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, potrivit wowbiz.ro.

