Într-un interviu pentru viva.ro, Otniela a mărturisit că în urmă cu ani de zile a fost make-up artist, dar și organizator de evenimente. „Îmi plăcea să mă machiez, prietenele mele erau fascinante de rezultat și mă rugau să le machiez pentru diferite ocazii. La un moment dat, în clasa a XII-a, mi-a spus o prietenă că are niște prieteni care filmează un videoclip și aveau nevoie de machiaj, pe set.

Am acceptat, deși nu făcusem în viața mea acel lucru, m-am dus și mi-am cumpărat produse, am făcut o trusă pentru că doream să par profesionistă, am dus la bun sfârșit jobul și oamenii au fost mulțumiți. Am decis să fac un curs de make-up, mi-a plăcut și am dorit să urmez și al doilea modul, cel de efecte speciale. Cei care susțineau cursul mi-au propus să devin imaginea lor, am acceptat și ei mi-au oferit acel curs cadou. Mi-a plăcut la nebunie pentru că aveam legătură cu lumea filmului.”, a declarat ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Odată cu trecerea anilor, Otniela Sandu și-a dat seama că e pasionată de actorie. A terminat și facultatea, a apărut deja în câteva filme și spune că vor mai urma și alte proiecte în acest domeniu.

„Make-up artist am fost în adolescență, a fost mai mult o pasiune și am câștigat și niște bani din asta, i-am pictat și pe băieții de la Carlas Dreams destul de mult. Am terminat Actoria, am mai urmat și alte cursuri în acest domeniu, am jucat deja în niste filme, sunt unele care urmează să apară în cinematografe.

Este o profesie ca oricare alta și te perfecționezi jucând cât mai mult. Actoria nu înseamnă prefăcătorie, are niște principii clare. Nu voi exersa actoria la „Bravo, ai stil! pentru că eu cred că lucrurile „jucate la un moment dat se văd.”, a mai spus aceasta pentru revista VIVA!.

Citeşte şi:

Viața în televiziune a Anamariei Prodan. Ce emisiune matinală a prezentat impresara în urmă cu ani de zile

Medicii, în fața valului patru de COVID. „Când îți visezi pacienții noaptea”

Poate e timpul să vină și demisia Președintelui Eșuat?

PARTENERI - GSP.RO Despărțirea lor a șocat pe toată lumea, ce s-a întâmplat. „O altă familie de care ți-ai bătut joc”

Playtech.ro Fosta soţie a lui Reghe, atac uluitor la adresa Anei Prodan după anunţul divorţului: "Karma funcţionează"

HOROSCOP Horoscop 17 octombrie 2021. Capricornii pot primi sugestii deosebit de valoroase, în timpul unor conversații obișnuite

Știrileprotv.ro Pedeapsa primită de șoferița care anul trecut a lovit intenţionat cu maşina un poliţist pe motocicletă și apoi a fugit. VIDEO

Telekomsport Frumoasa sportivă a ţării, şocată după ce şi-a făcut analizele. Ce rezultat a citit: "Homosexualitate, risc ridicat". "Diagnosticul" medicului a bulversat-o

PUBLICITATE Rebels with a cause @ELLE New Media Awards 2021