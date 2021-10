În urmă cu aproape 14 ani, Catrinel Sandu își făcea bagajele și pleca din România. S-a mutat cu fostul soț în Statele Unite ale Americii, însă ce doi au divorțat în urmă cu câțiva ani. După ce o perioadă a stat singură, Catrinel Sandu și-a refăcut viața alături de Steve Schroeter, medic stomatolog.

În prezent, Catrinel Sandu locuiește în Florida, alături de actualul soț și de fetițele ei, Lara și Sara. Vedeta lucrează la o școală de artă și este foarte fericită cu ceea ce face acolo.

„Este una dintre cele mai mari școli de arte din zonă. Acolo predau, lucrez în fiecare zi, de dimineață până seara. Am foarte multe rezultate frumoase, foarte multe spectacole. Din păcate, în această perioadă totul este online. Eu merg fizic la școală, predau, dar toate spectacolele și evenimentele noastre se țin online. Dar îmi place foarte tare ceea ce fac. Sunt foarte fericită”, a povestit Catrinel Sandu.

Catrinel Sandu a avut COVID-19

Vedeta a intrat în direct, în emisiunea lui Teo Trandafir, unde a mărturisit că a fost infectată cu COVID-19, în luna august, deși este vaccinată cu schema completă. Catrinel și fiica sa Lara au trecut prin boală, însă acum situația este bună.

„Fetele se trezesc singure dimineața. Noi am trecut de perioada dificilă. Eu sunt vaccinată și, din păcate, am făcut și boala, în august. Am avut o petrecere pentru ziua Sarei, acasă, iar, din păcate, una dintre prietenele ei a fost pozitivă. Lara a luat virusul, dar ea a fost foarte OK și nu a avut simptome. Am luat și eu virusul ulterior, pentru că eu am avut grijă de ea”, a declarat Catrinel Sandu pentru „Teo Show”.

