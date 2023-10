Prezentă la un eveniment monden, la petrecerea Radio Zu, care a avut loc de curând în București, Corina Bud a dezvăluit că o perioadă a dispărut din lumina reflectoarelor și s-a dedicat familiei sale, în special băiatului ei Robin, care acum are 15 ani.

Cu toate acestea, ea a mers la studio și a înregistrat melodii, își pregătește revenirea în muzică. „Lucrez foarte mult în studio. Chiar dacă nu m-ați văzut așa în prim-plan multă vreme… asta pentru că am avut alte priorități. Eu am lucrat odată cu Robin, care are deja 15 ani și s-a făcut un băiat mare și evident, are în continuare nevoie de mine. Dar nu atât de mare nevoie ca și până acum.

Corina Bud: „Pentru mine cel mai important lucru a fost să-l fac pe Robin, copilul meu, om”

Familia, iubitul, și așa mai departe și da, lucrez foarte mult. Chiar dacă n-am apărut la TV, am lucrat la foarte multă muzică pe care urmează s-o scot și de care sper să vă bucurați. Și sper că multe din piesele pe care le-am înregistrat deja să fie hit, așa cum v-am obișnuit de-a lungul timpului”, a explicat artista.

Totodată, ea nu regretă că a dispărut o perioadă din showbiz, a avut nevoie de acest timp pentru băiatul ei, pe care îl și laudă. „Că tot am dispărut oarecum pentru unii din peisaj, să știi că, cred că pentru mine cel mai important lucru a fost să-l fac pe Robin, copilul meu, om. Să-i dau toate valorile, principiile, așa cum părinții mei mi le-au dat mie la rândul meu și crede-mă că au contat enorm”, a mai zis ea pentru unica.ro.

Și a continuat: „Pentru că indiferent pe ce drum m-ar duce viața, eu mă întorc acolo la valorile și principiile pe care mi le-au dat ai mei, indiferent de tentații, indiferent de turmă și așa mai departe. Și pentru mine a fost foarte important să-i dau asta și copilului meu. Acum are 15 ani, cred că și-a luat tot ce are nevoie și sunt foarte încrezătoare că e om că, de fapt, despre asta e vorba…despre a fi om”.

Ce carieră vrea să urmeze băiatul Corinei Bud

Ajuns la vârsta de 15 ani, Robin are mai multe pasiuni, a făcut și sport, dar îi place și muzica. Totodată, el e pasionat și de zona de afaceri. „Am ținut foarte tare să facă un sport de performanță la o anumită vârstă, pentru că dacă vrei și ăsta-i un secret pentru copii, pentru că îi disciplinează foarte mult și ajută foarte mult să se țină departe de anturaje proaste.

Și acum se focusează foarte mult pe școală, pentru că e deja clasa a 9-a, a intrat la liceu. Și da, face Golf și Muay Thai din plăcere. Iar că mă întrebai ce orientări are mai nou… Îi place muzica, însă nu știu dacă vreau să-l arunc în gura lupului. Nu e o lume ușoară.

Și spre business. Dacă mă întrebi, fiind băiat, cred că l-aș încuraja mai mult în zona de business. Da, îi place foarte tare, și-a luat o grămadă de cărți pe care le citește în zona asta, să vedem. De-a lungul timpului nu mi-a plăcut să impun nimic, nici să-l forțezi, să facă ceva”, a încheiat cântăreața.