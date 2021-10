Cu se ocupa acum Sorana Darclee, ex-A.S.I.A, la 7 ani după divorțul de soțul care a înșelat-o cu o escortă. „Am devenit dubioasă pentru unii”

În anul 2014, solista a divorțat de fostul soț, Paul Moga, ofițer SRI, după ce bărbatul a înșelat-o cu o escortă numită Betty. „Nu vreau să vorbesc despre asta, fiecare face ce simte”, declara artista la vremea aceea.

„Divorțul este o cumpănă în viața oricui. Nu este ceva prin care treci lejer. (…) Măritată fix 2 ani am fost. În ziua în care ne-am căsătorit, doi ani mai târziu, semnam actele de divorț. M-a amuzat și atunci. Așa e viața. Nu divorțul a fost motivul depresiei mele, dar a contat, a fost un pumn în ochi, să zic așa”, a povestit Sorana în emisiunea „La Măruță”.

Artista a mers la 4 psihoterapeuți pentru a-și vindeca depresia. „Ultimul mi-a spus că trebuie să vadă un psihoterapeut după ce a vorbit cu mine”, a glumit Sorana. „În momentul în care te căsătorești și începi să creezi această familie, divorțul vine ca o formă de smucitură care te aruncă dintr-un cămin într-o junglă. Nu prea știi ce se întâmplă cu tine”, a mai povestit artista.

„M-am retras din showbiz. Am devenit așa, foarte dubioasă pentru unii. Îmi place să pictez și fac asta încontinuu și nu îmi place să mai fac nimic altceva în afara de pictură”, a mai povestit artista. „Eu nu mă consider talentată. Consider că tot ce se vede este foarte multă muncă, ambiție și exercițiu”, a completat.

Se iubește de 4 ani cu Cosmin Dragoteanu

Din anul 2018, Sorana formează un cuplu cu actualul ei iubit, Cosmin Dragoteanu. „Da, mă gândesc la măritiș, de ce nu? Dar nu acum. Suntem de aproape 4 ani împreună. Suntem extraordinar de bine, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Nici măcar în cele mai frumoase visuri nu am putut să mă gândesc la un om așa cum este el. E perfect”, a mai spus Sorana la „La Măruță”.





