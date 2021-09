Cum a apărut Emma Răducanu pe covorul roșu, la un eveniment din Londra. Sportiva, admirată de toată lumea

Pe 12 septembrie, Emma Răducanu a câștigat US Open 2021. De atunci, tenismena cu origini românești este în centrul atenției la diferitele evenimente la care participă în Marea Britanie, țară în care locuiește. Așa s-a întâmplat și pe 28 septembrie, ziua premierei filmului „James Bond – No time to die”, de la Royal Albert Hall, din Londra.

Sportiva în vârstă de 18 ani a pășit pe covorul roșu într-o rochie strălucitoare, creată de celebra casă de modă Dior. A asortat la aceasta o pereche de cercei, o brățară și inele de la brandul foarte cunoscut Tiffany & Co. A fost machiată discret, iar părul l-a lăsat pe spate.

Cu zâmbetul larg pe buze, celebra jucătoare de tenis a fost atracția fotografilor, dar și a tuturor celor prezenți. La eveniment au participat și membri ai familiei regale. Este vorba despre prințul Charles alături de soția Camilla, dar și prințul William, alături de ducesa Kate Middleton.

Recent, Emma Răducanu a jucat un meci de tenis cu Kate Middleton. Ducesa, care este pasionată de tenis, a descris victoria de la US Open a Emmei ca fiind „foarte impresionantă”.

James Bond a revenit – „No time to die”

După câteva amânări a datei de lansare, așteptarea fanilor popularei francize 007 ia sfârșit toamna aceasta, când filmul cu numărul 25 din seria Bond intră în cinematografele din întreaga lume. În România, avanpremiera are loc pe 30 septembrie, iar premiera pe 1 octombrie.

În „No Time to Die” îl regăsim pe James Bond la cinci ani după evenimentele din „Spectre”, când a decis să lase în urmă viața de agent secret și să se bucure de libertate în Jamaica. Liniștea lui nu durează însă foarte mult, pentru că vechiul lui prieten din CIA, Felix Leiter, are nevoie de serviciile lui. Așa ajunge pe urmele unui infractor misterios, care are pe mâini o nouă și foarte periculoasă tehnologie.

Cu Daniel Craig încă o dată în rolul agentului secret 007, filmul îi aduce pe marele ecran și pe Ana de Armas, Naomie Harris, Ralph Fiennes, Léa Seydoux și Rami Malek. Filmul este al 25-lea din franciza Bond și marchează apariția pentru ultima dată a lui Daniel Craig în calitate de agent al serviciului secret britanic.

Foto: EPA

