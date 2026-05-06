În timp ce noua ei piesă, „Queen in Puerto Rico”, remake după hitul „Puerto Rico” al trupei Vaya Con Dios, urcă în playlisturi și în clasamente, Raluka își petrece zilele de primăvară cât mai departe de agitație, aproape de familie și de animale.

De când a venit vremea bună, activitatea ei preferată este să stea cu cei doi nepoți și cu cei zece câini ai ei. Raluka a arătat recent pe social media cum arată „viața perfectă” pentru ea: îi ia pe toți blănoșii și, împreună cu nepoții, merge la râu, la o bălăceală generală.

Câinii se aruncă în apă, se joacă și se răcoresc, iar artista pare la fel de fericită ca pe scenă, doar că în loc de reflectoare are soare, iarbă și multă veselie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 28

Mai emoționant este modul în care Raluka are grijă de unul dintre câinii ei mai bătrâni, care nu se mai poate deplasa ca înainte. Ca să nu îl lase pe dinafară, vedeta folosește un cărucior special în care îl așază și îl duce până la râu, doar ca și el să se poată bucura de apă și de răcoare, ca în vremurile bune.

Imaginile cu artista împingând căruciorul au topit inimile fanilor, care au lăudat-o pentru sufletul ei mare și pentru grija față de animale.

„Pentru mine, asta e fericirea: nepoții, câinii și o zi la râu, fără grabă. Îmi place să știu că, oricât de sus urcă piesele în topuri, mă pot întoarce aici, la ai mei, la haita mea, la murdărie pe papuci și lăbuțe ude. Asta mă ține cu picioarele pe pământ”, a spus Raluka.

Pentru artistă, primăvara asta înseamnă hit în topuri cu „Queen in Puerto Rico”, dar și momente de liniște la malul apei, alături de familie și de cei zece câini care îi fac casa și inima pline.

„Printre momentele cu familia, mâncarea prea multă și ciocnitul ouălor și al paharelor, am reușit să-l duc pe Achi la apă, în spatele casei. Are 15 ani și ăsta e unul din obiceiurile noastre de vreo 13 ani. Nu mai poate să meargă mai mult de câțiva pași si, pentru că il văd că uneori își dorește sa meargă împreună cu ceilalți căței la alergat și la joacă, i-am luat un cărucior care nu-i place neapărat, cam tremură când stă în el, dar stă cuminte, așa cum a fost toată viața lui.

Cred că i-am făcut o bucurie când a văzut unde l-am dus. Așa și cu puțina putere pe care o mai are, după ce l-am dat jos din cărucior, și-a tras picioarele după el până a reușit să intre în apă… unde nu l-am lăsat să intre prea mult, ca să nu-l ia râul. Cățelul ăsta e ceva minunat, îl iubesc tare de tot”, a scris Raluka de Paște pe Instagram.