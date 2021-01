Cum arată Alina Laufer în luna a șaptea de sarcină. Fosta soție a lui Jorge va avea gemeni. „Mă lupt cu insomniile”

Alina Laufer și soțul ei au început deja să amenajeze camera celor doi copii și și-au găsit și o bonă internă.

„Sunt fericită pentru că mi-am găsit bonă internă, nepaleză. A venit deja la noi. De vineri îmi vin muncitorii care se vor ocupa să zugrăvească camera copiilor, dăm cu lavabilă și pregătim din timp.

O să punem și tapet pe un perete. Încă mă gândesc la teme, am ajuns la steluțe și norișori. Încerc să fac o paletă de culori neutră.

Sunt însărcinată deja în șase luni și jumătate. Pe la începutul sau la jumătatea lunii aprilie urmează să nasc și cred că o voi face prin cezariană, deși pe Karina am născut-o natural.

Încă oscilez dacă voi naște aici sau în Israel. Am pus 10 kilograme până acum în sarcină și deja am început să am insomnii.

Mă lupt cu o poftă de dulce îngrozitoare. Asta este marea mea provocare! Am încercat totuși să mă stăpânesc, să zicem că am reușit.

De vreo 2-3 săptămâni am început să fac și sport, acasă la noi, pe terasă, unde avem amenajată o mică sală de sport.

Îmi lucrez în mod special brațele, câte 25 de minute în fiecare dimineață, de luni până vineri. Am observat că de când mă antrenez, mănânc și nu mă mai îngraș, am stagnat la 61 kilograme și jumătate…”, a povestit, pentru Click!, Alina Laufer.

