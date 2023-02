„Să îmi fac retușul la sprâncene, știu că sunteți foarte multe care aveți probleme și multe goluri în sprâncene.

Există soluții pentru asta și să pară extrem de naturale, eu insist să aveți mare grijă și să căutați persoana potrivită care să facă acest lucru, pentru că este vorba despre față și când vine vorba de aceste tatuaje fir cu fir care să armonizeze fața este extrem de important să-ți alegi persoana potrivită”, a declarat Alina Pușcaș pe contul ei personal de Instagram.

„Știu că multe dintre voi aveți nevoie de așa ceva, așa cum am avut și eu nevoie. Bine că există soluții, dar mare atenție când alegeți persoana care vă face acest lucru!”, a scris Alina Pușcaș pe contul ei personal de Instagram.

Alina Pușcaș și-a schimbat stilul alimentar

Alina Pușcaș, care a fost internată câteva zile în spital în decembrie anul trecut, și-a schimbat stilul alimentar. Prin intermediul rețelelor de socializare, prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, a dezvăluit că ține post intermitent sau fasting, cum e cunoscut, la îndemnul unui medic.

Timp de trei zile vedeta nu a mâncat nimic, doar a băut apă. E mândră că a reușit și că a obținut o mulțime de beneficii, spune ea.

„Bine v-am regăsit în cea de-a treia zi de fasting doar cu apă. Trebuie să recunosc că pentru mine e o mega realizare, pentru că până acum nu am încercat nici măcar o dată să nu mănânc o singură zi.

Este o realizare, asta a fost targetul meu, cele trei zile propuse de specialiștii în fasting, iar de mâine vor continua cu fastingul 16 cu 8, pentru că voi pleca peste alte două zile în vacanță, și chiar nu aș vrea nici să trec la a mânca trei mese pe zi, dar nici să fac varianta de fasting drastic.

Drastic pentru mine că nu sunt obișnuită”, a spus Alina Pușcaș, care în următoarele zile ține dieta de 8 ore, adică 16 ore nu mănâncă nimic, iar în cele 8 are voie.

„Cred că e foarte important să vă comunic din toată această experiență a mea de o săptămână ce am simțit că s-a schimbat radical cu organismul meu.

E important să începi de la fondul de la care am pornit această luptă, că nu am mai încercat niciodată. În decembrie am fost internată în spital cu o infecție destul de gravă și o inflamație puternică în zona toracelui. Am rezolvat-o cu 14 zile de antibiotic, la greu, din care 10 zile am fost numai cu perfuzii”.

Cinci schimbări a observat vedeta la corpul ei, după ce a făcut fasting. Spune că inflamația pe care o avea în zona toracelui a dispărut, că are tenul mai luminos, că i-a scăzut și tensiunea. Ea a mai adăugat: „Am slăbit și 3 kilograme în 7 zile de fasting și am scăpat de pofta disperată de a mânca (…)”, spunea Alina recent.

