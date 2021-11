A mai rămas puțin timp până când Nicole Cherry va putea să-și strângă fetița la piept. Artista urmează să nască la începutul lunii decembrie, iar șansele să nască chiar de ziua sa de naștere, 5 decembrie, sunt destul de mari. Pe micuța vedetei o va chema Anastasia Maria.

Echipa de la „La Măruță” a fost ieri acasă la Nicole Cherry, unde a găsit-o pe artistă în timp ce se ocupa de ultimele pregătiri pentru venirea pe lume a fetiței sale. Vedeta locuiește într-un apartament din București alături de iubitul ei, Florin, iar aceasta a amenajat totul după bunul ei plac. Cântăreața are un dressing impresionat, unde are hainele, dar și gențile de brand pe care le are, ea fiind o mare iubitoare de fashion.

Nicole Cherry are ajutor de nădejde în această perioadă. Mama artistei îi este alături și o ajută la fiecare sarcină pe care o are de făcut în casă. „Sunt bine. Stau acasă, pentru că nu este recomandat foarte mult efort în perioada asta. Dacă ar fi după mine m-aș duce și m-aș plimba, aș mai face lucruri. Tocmai am pregătit dulapul cu hăinuțe. Urmează să-i vină pătuțul. Mă ajută mama la curățenie, pentru că nu mai pot eu acum. Mi-a zis mama că am călcat prea mult și că să o mai las și pe ea”, a spus artista la PRO TV.

La ce a poftit Nicole Cherry în timpul sarcinii

Nu mai este necesar să spunem că în topul poftelor s-au aflat cireșele, fructele preferate ale tinerei artiste. Însă, pe lângă cireșe, care se găsesc foarte greu în această perioadă, Nicole Cherry a băut mult suc de portocale.

„Sucul de portocale a fost pofta mea în timpul sarcinii și rămâne în top favorite lângă cireșe. (…) Noi suntem în pregătiri acum. Am haine pe aici, masa de călcat. Avem o grămadă de hăinuțe. Trebuie să vină oricând. Dacă nu mai postez două zile înseamnă că am născut”, a spus viitoarea mămică.

Artista a avut parte de o petrecere surpriză din partea prietenelor sale. Acestea au pus la cale petrecerea de babyshower, o petrecere organizată de către viitoarea mămică în general, înainte de venirea pe lume a bebelușului.

„Mi s-a organizat petrecerea de babyshower. A fost wow! Au stabilit fiecare detaliu exact cum îmi doream. Au avut grijă să îmi fure toate informațiile din telefon. Sora, mama mea și toate prietenele mele au pus cap la cap toate ideile și au organizat tot. E ca la americani. Sora mea îmi aducea cireșe din Londra”, spunea Nicole Cherry în emisiunea lui Cătălin Măruță.

