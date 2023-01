La începutul lunii ianuarie, Daniel Pavel a părăsit România și s-a mutat în Republica Dominicană, într-o casă special amenajată pentru el. Va locui acolo pe toată durata filmărilor de la Survivor 2023, aproximativ șase luni.

Prezentatorul și-a început deja jurnalul de la Survivor România 2023, în care dezvăluie ce trăiește pe parcursul filmărilor competiției.

„Națiune Survivor,

Sunt al vostru aducător de emoție, suspans și aventură direct de pe plaja toridă din Republica Dominicană, Daniel Pavel… sau Domnu Dan după cum au simțit concurenții să-mi spună în urmă cu ceva vreme și cum a și rămas. Am o mare bucurie să știu că alături de colegii de la Libertatea vă voi aduce în fiecare săptămână câteva dintre poveștile mele direct de aici, de la mare depărtare de casă, de frumoasa noastră Românie”, a transmis prezentatorul, care a continuat cu dezvăluirile despre săptămâna care tocmai a trecut la Survivor 2023, despre cea care începe mâine, 23 ianuarie.

„A fost o săptămână specială, una cu patru întâlniri și iată că mai avem doar o zi până ne vom revedea. Am simțit atât de puternic energia voastră și chiar dacă ne despart zeci de mii de kilometri, sunteți atât de aproape de noi. Am citit mesajele voastre, am încercat să vă răspund cât am putut de mult, dar să știți că am ținut cont de fiecare idee și alături de echipa de aici muncim pentru a vă aduce ediții cât mai spectaculoase”, scrie Daniel Pavel în jurnalul lui, pentru Libertatea.

Daniel Pavel: „Dacă nu e zi de filmare, înseamnă că e vreme pentru scris, citit”

Întrebat cum arată o zi din viața lui la Survivor România 2023, Daniel Pavel mărturisește: „M-au întrebat mulți dintre voi cum arată o zi aici și cred că e momentul potrivit să vă și răspund, mai ales că a fost o săptămână atipică, cu mai multe filmări special pentru voi.

În primul rând, v-aș aminti de diferența de fus orar, așa că atunci când noi ne trezim, voi deja sunteți undeva la jumătatea zilei. După o alergare cu zâmbetul pe buze când simt razele soarelui, profit de câteva minute și beau o cafea dominicană care-mi face ziua să înceapă cum trebuie. Dacă avem zi de filmare, mă îmbrac și plec spre terenul de joacă, fie cu mașina, fie până la port, de unde luăm barca (pentru că da, ca și concurenții suntem nevoiți să fim în barcă pentru a ajunge la filmare).

Dacă nu e zi de filmare, înseamnă că e vreme pentru scris, citit, comunicat cu voi. Da, chiar și Domnu Dan mai ia câte o pauză, să știți. Sau face un antrenament!”, a mai transmis el.

Și a continuat: „Tot scriind această cronică pentru voi, îmi dau seama că am atâtea să vă povestesc! E bine că sezonul e lung și e vreme destulă să atingem subiecte din cele mai diverse. Și pentru că vorbeam de săptămâna atipică, ar trebui să vă spun și că tot acel soare care arde… a mai luat și pauze în ultimele zile.

A plouat… mult și rece. Și da, eu am norocul să mă pot adăposti (dacă nu filmăm), dar să știi că ai noștri Faimoși și Războinici sunt acolo, în fiorul rece. Așa că nu uitați să-i apreciați pentru fiecare zi în care rezistă și demonstrează ce pot face. Dragilor, vă trimit cele mai calde îmbrățișări și vă dau întâlnire mâine seară, de la 20:30, la PRO TV. Ca să vă dau și un mic indiciu – luptăm pentru provizii, dar avem parte și de primul quiz al sezonului. Să vedeți ce o să mai și râdem!”, a încheiat el.

Survivor România 2023 e difuzat la Pro TV în fiecare zi de luni, marți și miercuri, de la 20.30.

