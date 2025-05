Muzeul Metropolitan de Artă din New York a găzduit aseară cel mai important eveniment din lumea modei: Met Gala 2025. Sub tema „Superfine: Tailoring Black Style”, gala de anul acesta a celebrat istoria stilului și creativității afro-americane printr-o explozie de creativitate, eleganță și omagii culturale. Covorul roșu — transformat în albastru pentru această ediție — a fost străbătut de vedete din modă, film, muzică și sport, toate onorând tema „Tailored for You”.

Evenimentul, organizat anual în prima zi de luni din luna mai, este o gală caritabilă care susține Institutul de Costume din cadrul muzeului.

Ce dress code a fost la MET GALA 2025

Aceasta a fost prima ediție Met Gala cu un cod vestimentar axat pe moda masculină, provocând designerii să regândească conceptele clasice de croitorie și pentru clientele feminine. Vedete precum Doja Cat, Zendaya, Madonna și Lupita Nyongo au impresionat cu reinterpretări spectaculoase ale costumelor clasice, în timp ce Janelle Monáe a surprins cu un „costum în costum” — o jachetă imprimată cu un blazer și o cravată, care ascundea un costum adevărat în interior.

Cum au apărut vedetele la MET GALA 2025

Vedetele au răspuns cu ținute spectaculoase și mesaje vizuale puternice. ASAP Rocky, Charli XCX, Sabrina Carpenter, Doechii, Jenna Ortega, Gigi Hadid, Shakira și Janelle Monáe s-au remarcat prin apariții îndrăznețe, pline de semnificație și stil.

Bărbații nu s-au lăsat mai prejos: Regé-Jean Page a apărut într-un costum roșu intens, Henry Golding a strălucit în auriu, iar Bad Bunny a purtat un costum maro lejer, completat de o pălărie tradițională portoricană.

Diana Ross și-a avut brodat numele copiilor pe trena rochiei

Un moment special a fost revenirea legendarei Diana Ross, care a purtat o trenă spectaculoasă de peste 8 metri, brodată cu numele copiilor și nepoților săi, marcând astfel prima sa apariție la gală din 2003.

Gigi Hadid a omagiat-o pe creatoarea de modă Zelda Wynn Valdes cu o rochie Miu Miu aurie, decorată cu bijuterii și diamante De Beers, în stilul actriței Josephine Baker. Jenna Ortega a oferit o interpretare creativă a temei, purtând o ținută metalică inspirată din instrumentele de croitorie.

Rihanna a anunțat că e însărcinată a treia oară

Rihanna a întârziat, dar a dominat vizual evenimentul cu o apariție couture semnată Marc Jacobs — o reinterpretare futuristă a costumului clasic, cu bustieră structurată, capă voluminoasă și ochelari oversized. Artista a dezvăluit că este însărcinată cu cel de-al treilea copil, împreună cu partenerul ei, ASAP Rocky.

Kim Kardashian a purtat o rochie din piele cu textură de crocodil, semnată Chrome Hearts, accesorizată cu lanțuri, coliere și o pălărie înclinată. Madonna a defilat cu un trabuc și un costum crem Haider Ackermann pentru Tom Ford. Kylie Jenner a purtat o rochie transparentă Ferragamo, cu mănuși lungi și bijuterii Lorraine Schwartz.

