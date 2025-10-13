Invitată la emisiunea „Dincolo de copertă”, Valentina Pelinel ne-a declarat că adoră rolul de mamă, însă se bazează și pe ajutorul soțului ei atunci când vine vorba de educația micuților. Totuși, fiindcă au doar 9 și respectiv 6 ani, Milan și gemenele Rania și Indira sunt în continuare dependenți de mama lor. Recunoaște că soțul ei se ocupă mai mult de partea distractivă, iar ei îi revine sarcina de a face teme cu ei, de a citi împreună și de a se ocupa de tot felul de activități creative. „Încă mai vor să stea cu mine. Sper să fie cât mai lungă perioada. Pe perioada de vacanță, Milan a fost «nevoit», ca să zic așa, să citească, pentru că a avut temă de la școală. A primit ca temă să citească minimum trei cărți în limba engleză și minimum trei cărți în limba română. Și fiind temă, trebuie să o faci. Așa că este o bună practică a școlilor să le dea ca temă să citească. Mai ales în vacanța de vară care este aproape trei luni”, a povestit Valentina Pelinel.

Spre deosebire de alți copii de vârsta lui, Milan pare atras de zona asta de lectură. Nu cât și-ar dori mama lui, însă destul pentru un băiat de 9 ani. Are și propria carte de povești, „Milan și ursulețul lui, Ierun”, pe care Valentina Pelinel a compus-o alături de prietena ei, Luminița Nicolescu, iar faptul că i s-a citit de mic a făcut ca azi să nu comenteze prea tare atunci când profesorii îi dau teme de vacanță. „De copii trebuie să tragi. Păi, ar face cu totul altceva. Noi cum eram? Îi și împingi de la spate, dar îi și înțelegi, ca să fie o relație frumoasă de prietenie, nu de dușmănie. Când a început vacanța l-am lăsat un pic mai liber, că am zis că abia a început vacanța, să se bucure de ea, după care am început puțin câte puțin, că nu avem încotro. Dar l-a prins. Dacă îi împingi un pic de la spate începe și le place. Deja are cartea lui preferată pe care a citit-o de două și mai vrea, zice că îi place. „Copacul cu 39 de etaje” a lui Andy Griffiths”, a mai completat Valentina Pelinel.

Valentina Pelinel are ajutoare în creșterea și educația copiilor

Pare că tot timpul Valentinei Pelinel se învârte doar în jurul copiilor, însă adevărul este că are ajutor. În primul rând din partea soțului ei și apoi ajutor extern. Recunoaște că în casa lor nu există „polițistul bun” și „polițistul rău” și că omul de afaceri este mai permisiv cu copiii, însă atunci când este nevoie de a pune piciorul în prag, îl lasă pe Cristi Borcea să intervină. „Depinde. La unele aspecte intervine Cristi. E vocea de bărbat și ascultă altfel copii. Eu am treburile mele: cu lecții, cu recapitulări în weekend. Că în weekend eu mă uit frumos și pe ce au făcut la școală. Primim acasă toate materialele și vreau să văd ce au făcut în timpul săptămânii. Văd unde greșesc și recapitulăm. Că îmi mai zice Milan: «ok, am făcut temele, dar iar începi și cu recapitularea?». Îi spun că trebuie să se bucure că eu am răbdare și stau cu el, că eu vreau să-l ajut de fapt. Am noroc că nu au încă fetițele teme. Sunt la clasa 0. Au într-adevăr activități multe, dar ne descurcăm. Mai ales în weekend când suntem acasă. Chiar avem cel mai mult timp pentru ei”, a mai povestit Valentina Pelinel.

Pentru Valentina Pelinel contează foarte mult să fie cât mai mult timp în viața copiilor, însă consideră că nu cantitatea contează, ci calitatea. Astfel, pentru a avea timp de calitate alături de Milan, Indira și Rania, Valentina Pelinel apelează și la ajutor extern, care să-i ușureze anumite sarcini. „Am ajutoare. Eu prefer timpul ăla să-l petrec cu ei, nu să le aranjez colanții. Vreau să fiu cu ele. Vor să fiu eu la ora de gimnastică, de două ori pe săptămână pentru că vor să le văd. Asta este bucuria lor. Și atunci sunt acolo. Foarte rar se întâmplă, poate nu sunt în București sau nu sunt în țară, să nu ajung, dar de obicei sunt acolo”, a mai completat soția lui Cristi Borcea la „Dincolo de copertă”.

