Adelina Chivu, soția antrenorului de fotbal Cristian Chivu și prezentatoarea emisiunii X Factor, a vorbit deschis despre măsurile pe care le ia pentru a-și proteja fiicele adolescente, Natalia și Anastasia, de tentațiile și anturajele nepotrivite din Milano. Vedeta a explicat că orașul, altădată liniștit, a devenit din ce în ce mai periculos, iar acest lucru îi creează temeri cu privire la siguranța copiilor săi.

„Eu nu am avut (…). E și un centru important de distribuție Milano, eu am urmărit niște documentare, m-am documentat, doar că ele sunt foarte cumințele momentan. Ele nu prea au dorință să se ducă cine știe unde, căci au totul la îndemână. Cred că și asta a ajutat, faptul că în complexul ăsta au colegi de școală, că se vizitează și nu umblă prin oraș încă”, a explicat vedeta în podcast-ul „Fain & Simplu cu Mihai Morar”.

Deși Milano este cunoscut pentru cultura sa vibrantă și oportunitățile variate, Adelina a recunoscut că mediul urban actual aduce cu sine provocări serioase. Ea a subliniat că fetele sale sunt cuminți și nu simt nevoia să iasă des în oraș, ceea ce o ajută să gestioneze mai ușor potențialele riscuri.

„Drogurile, păi este mult mai rău decât la București, nesiguranța de pe străzi, din Milano. În ultimii ani este cel mai periculos oraș posibil. Era super liniște și pace, dar nu știu ce s-a întâmplat. Nu mai poți să porți un ceas.

Chiar am fost la poliție, că mi-au clonat cardul la Londra. Este groaznic la Milano, dar asta se întâmplă cam în ultimii trei ani, mai ales după pandemie”, a mai adăugat ea.

Totuși, Adelina rămâne vigilentă în privința anturajului în care acestea cresc și a influențelor din jur. Cu toate acestea, soția lui Cristian Chivu are încredere în alegerile fiicelor sale și le va sprijini în deciziile pe care le vor lua în viață, fără a le impune o direcție profesională anume.

„Eu o să le încurajez pe ele să facă ce le face pe ele fericite. Nu am de unde să știu, habar nu am dacă le-ar plăcea (n.r.: să locuiască în România), nu pot să-mi dau seama. Momentan nu știu nici la ce facultate vor să meargă”, a spus prezentatoarea TV.

Adelina Chivu: „La noi în casă e lege, nu se vorbește altă limbă”

Nu mică i-a fost mirarea lui Mihai Morar să constate că, deşi plecată de mai bine de 16 ani din România, Adelina Chivu nu a împrumutat în vocabularul ei cuvinte italieneşti. „Eu vorbesc foarte mult în limba română.

La noi acasă, e lege, nu se vorbeşte altă limbă. Până şi Ann, bona noastră filipineză, care între timp a devenit parte din familia noastră, pentru că ne este alături de 13 ani, a învăţat limba română, a învăţat să facă ciorbă şi sarmale. Noi suntem o mică oază românească în Milano!”, a declarat prezentatoarea X Factor.

În același podcast, Adelina Chivu a dezvăluit și cum își crește fiicele la Milano. Adelina Chivu este mama a două fete, Natalia, în vârstă de 15 ani și Anastasia, în vârstă de 13 ani, și spune că nu se ghidează după parentingul modern, ci are unul propriu. Din păcate, acest lucru i-a atras neplăceri, fiind victima bullyingului o perioadă bună.

„Eu urmez un parenting al meu, propriu și personal, pentru care am fost supusă bullying-ului o foarte bună perioadă, de toți cunoscuții și familia mea. De când erau fetele foarte mici și au început să vorbească, și până în ziua de azi, eu nu mi-am schimbat tonul și discursul. Eu mă certam cu ele la trei ani și mă supăram pe ele, două zile. Eu nu știu dacă e bine. Sunt sigură că am greșit de foarte multe ori, am avut foarte mult de învățat. Doar că m-am menținut tare pe poziție.

Acum suntem cele mai bune prietene. Acum chiar știu absolut tot, mă rog… cred. Eu știu cum îi cheamă pe iubiții prietenelor lor, știu bârfele din cadrul găștilor, știu când se despart”, a declarat Adelina Chivu în podcast-ul Fain și simplu, moderat de Mihai Morar.

