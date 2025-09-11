Sfatul principal pe care-l dă Cristina Joia atunci când vine vorba de amenajarea unui cămin este acela de a se încerca să se meargă cât mai mult pe sustenabilitate, de protecție a naturii. „Se poartă design-ul biofilic, art-deco, ai minimalism, dar nu minimalismul acela rece, ci cu accente organice în nuanțe de pământ. Culoarea anului 2025 este o culoare care se numește Mocha Mousse și este un fel de ciocolatiu așa spre cărămiziu, foarte frumoasă, foarte caldă. Deci ne îndepărtăm un pic de zona de gri-uri, alb, negru. Se mai poartă texturi naturale. Partea de sustenabilitate este foarte importantă și atunci folosim corpuri de iluminat din materiale reciclabile. Se poartă foarte mult ideea asta de ai lucruri personalizate: ai pernuțele într-o cromatică care face trimitere la un tablou din spatele canapelei. E totul mult mai personale”, a explicat arhitecta pentru Libertatea.

Conștientă de faptul că cei mai mulți se cufundă în muncă și petrec din ce în ce mai mult timp în fața gadget-urilor, arhitecta de la „Visuri la cheie” recomandă să aducă natura în casă și să își amenajeze o oază de relaxare. „De altfel, se poartă foarte mult spațiile în care te simți ca într-un sanctuar. Adică exteriorul cumva se confundă cu interiorul: pereți verzi, copaci supradimensionați la interior în ghiveci, texturi organice din ratan, lemn natural în contrast cu beton spre exemplu”, a mai completat designer-ul de interior.

Cristina Joia propune să păstrăm piesele vintage și să le integrăm în designul casei

Așa cum se vede și pe micul ecran, în cadrul emisiunilor de la Pro Tv, Cristina Joia nu este adepta cheltuielilor inutile și exagerate, din contră, încearcă să recondiționeze cât mai multe piese de mobilier și să le integreze în trendurile actuale. „Desigur că putem reintegra piesele vintage. Se numește upcycling și vine îi ideea asta de sustenabilitate și de a fi împotriva consumerismului. Dacă avem o comodă, avem un fotoliu, putem să le recontextualizăm, adică dacă este din lemn putem să o șlefuim și să o vopsim într-o culoare foarte tare. E foarte important să avem și piese cărora le dăm o nouă viață. Chiar este important asta. O dată că au o valoare sentimentală, dar chiar sunt foarte durabile, adică lemnul nu are moarte, pe când palul…”, a explicat Cristina Joia pentru Libertatea.

