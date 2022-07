Vestea că Livia Graur a divorțat în mare secret a luat pe toată lumea prin surprindere. Se pare că vedeta nu a fost foarte afectată de despărțirea de tatăl fetiței sale și și-a continuat viața ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Prezentatoarea știrilor Focus Prima TV era împreună cu Ștefan Răzvan din liceu, mai exact din clasa a IX-a. Relația lor a durat 20 de ani. Acum, Livia mărturisește că a rămas în relații bune cu cel care i-a fost soț mai bine de un deceniu.

„Unele lucruri se întâmplă pur și simplu. Am rămas în relații civilizate, pentru ca avem un copil de crescut!”, a dezvăluit Livia, pentru Click!.

„Suntem prea săraci să ne petrecem vacanța în România”

Pentru această vară, prezentatoarea are planuri mărețe și își dorește să plece în vacanță alături de fiica ei, Renata. Livia Graur nu își dorește să își facă concediul în România, ci ar prefera să aleagă o destinație din străinătate.

„Încă nu am programat concediul, dar va fi mai mult ca sigur undeva la mare, la soare, să fie frumos! Suntem prea săraci să ne petrecem vacanța în România! E lumea asta prea mare ca să merg în țară sau într-o destinație în care am mai fost. Încerc să găsesc o destinație în care nu am mai fost. Va fi o provocare! Am fost în Bulgaria, în Grecia, în Malta.

În Egipt nu am fost până acum, dar e foarte cald în perioada asta și nu e o idee bună. Dubaiul e pe listă, dar nu e o destinație de mers în perioada asta. Eu nu rezist foarte mult la căldură. Mai am și Tunisia în vedere.

Anul asta nu am făcut plajă mai deloc. La Paris am umblat, și în rest n-am avut timp de plajă, deși eu aș putea să fac plajă și la mine în curte. Am amenajat-o de vară, am mai multe piscine, am și pentru Renata mai mică.

Acum vreau să-i cumpăr Renatei și un tobogan cu apă, cu niște colace în care te dai. Acum Renata e plecată în altă vacanță, urmează tabăra, apoi va pleca la munte. Nici nu apuc să-i desfac bagajele că trebuie să i le fac iar. Se plimbă copilul mai mult decât mine!”, a declarat prezentatoarea pentru sursa mai sus menționată.

