Invitată la emisiunea „Duet cu Alexandra”, Lidia Buble a vorbit deschis despre trecutul ei. Cântăreața a dezvăluit care a fost primul ei loc de muncă, dar și ce alte sacrificii a mai făcut pentru a câștiga bani. Fosta iubită a lui Răzvan Simion a lucrat la cimitir împreună cu tatăl ei, care este pastor, iar pentru munca ei era răsplătită cu 100 ron pe zi.

„La Deva am lucrat cu tata în cimitir, la gropi. Am fost o fire independentă de mică și îmi era rușine să le cer bani alor mei. Am zis că încep să muncesc și fac bănuții mei. Primul job a fost în cimitir, cu tata. Primeam 1 milion pe zi”, a declarat artista în emisiunea online a Alexandrei Ungureanu.

„Pocăita care a lucrat la cimitir, nu interesam pe nimeni”

Lidia Buble provine dintr-o familie numeroasă și îi era rușine să ceară bani părinților. Artista nu s-a dat niciodată înapoi de la muncă și a acceptat orice meserie pentru a se întreține. Fosta iubită a lui Răzvan Simion a lucrat ca femeie de serviciu, bonă, iar mai târziu ca manager de vânzări auto. Lidia Buble și-a adus aminte de momentele când nimeni nu era interesată de ea, pentru că lucra la cimitir.

„Am fost femeie de serviciu la tipografie. Eu nu mă duceam cu fetele în oraș, la agățat de băieți, că oricum nu voia nimeni să o agățe pe aia care a lucrat în cimitir… pocăita care a lucrat la cimitir, nu interesam pe nimeni. Apoi am lucrat la o cafenea, tot un fel de femeie de serviciu, apoi am lucrat la solar. Când am venit în București, am fost bonă, apoi ajutor pentru manager de vânzări auto la un brand cunoscut”, a mai adăugat Lidia Buble.

