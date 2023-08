Cătălin Moroșanu a mărturisit că a rămas fără contul de Facebook. Un pakistanez l-a ajutat să-l recupereze. Iată ce declarații a făcut celebrul kickboxer în cadrul emisiunii!

„Mi-a fost spart contul de Facebook de către niște vietnamezi și abia după un an mi l-am recuperat. Eu n-am mai avut nici măcar o speranță să pot să-l recuperez, am căutat tot felul de oameni în România, tot felul de atotștiutori, dar nici unul nu m-a ajutat. În cele din urmă am găsit un prieten, un pakistanez, și pakistanezul ăla mi-a recuperat contul de Facebook”, a mărturisit acesta, potrivit Spynews.

„Deci nu vă jucați cu social media, mai bine vă băgați autentificare în doi pași, ca să fiți siguri că nu vă este spart contul, pentru că e o muncă de ani de zile și trebuie să existe și social media, pentru că social media este important în zilele noastre”, a mai adăugat el.

„Nu mai știu câți bani am pierdut, habar nu am, pentru că Facebook-ul, TikTok-ul și Instagram-ul sunt cele mai importante pentru contractele de promovare”, a precizat sportivul.

Cătălin Moroșanu are o relație de 21 de ani cu soția Georgiana, cu care e căsătorit din anul 2012. Cei doi au împreună doi copii, o fetiță, Natalis, și un băiețel, care a venit pe lume în 2021. Într-un interviu la Antena Stars, fostul luptător a făcut dezvăluiri din culisele mariajului său.

„Eu nu sunt cu surprizele. Rar îi fac surprize. Avem 21 de ani de relație și cred că surprizele astea nu își mai au rostul ca atunci când eram noi puștani. Noi știm deja ce vrem să facem.

Adică spune soția: «Hai să facem aia sau să îmi cumpăr aia». E mult mai simplu. Decât să stau eu prin magazine”, a povestit Cătălin Moroșanu, la TV, conform spynews.ro.

