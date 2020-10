Dan Badea își dorește să fie nașul Cleopatrei Stratan și al lui Edward Sanda. „Să vedem ce candidați mai sunt”

„Noi tot glumeam când ne vedeam și când am auzit că au o relație atât de frumoasă și i-am și văzut cât de mult se iubesc, i-am zis: ”Bă, dacă o ceri, ne înscriem la chestia asta cu nașii”.

Acum să vedem ce candidați mai sunt, noi ne dorim, acum depinde doar de ei”, a spus Dan Badea la Antena Stars, potrivit Spynews.

De ziua ei, Cleopatra Stratan a dat o petrecere mică, alături de familie și câțiva prieteni din industrie, eveniment unde nu a afișat doar un zâmbet de milioane, ci și un inel cu diamante.

Cu câteva ore înainte de petrecere, artista a fost cerută în casătorie de iubitul ei, Edward Sanda.

„Inelul este unul dintre cadourile pe care i le-am oferit. Sincer, nu a fost ușor să-l găsesc pe cel ideal. Și eu sunt surprins de mine. Recunosc, mama mea a fost complice, ea m-a ajutat.

A fost foarte greu. Am stat o zi întreagă să caut inelul, ba mai mult, se întâmpla să intru de cinci-șase ori în același magazin că tot aveam idei, mă răzgândeam.

Când l-am văzut pe cel pe care îl are acum pe deget am zis că acesta este. Nu am știut nicio măsură și sincer am avut emoții pentru că nu știam dacă o să-i vină sau nu. Aseară am avut și eu o surpriză, că i se potrivește”, a povestit Edward pentru Libertatea.

