De ziua ei, Cleopatra Stratan a dat o petrecere mică, alături de familie și câțiva prieteni din industrie, eveniment unde nu a afișat doar un zâmbet de milioane, ci și un inel cu diamante.

Cu câteva ore înainte de petrecere, artista a fost cerută în casătorie de iubitul ei, Edward Sanda. „Inelul este unul dintre cadourile pe care i le-am oferit. Sincer, nu a fost ușor să-l găsesc pe cel ideal. Și eu sunt surprins de mine. Recunosc, mama mea a fost complice, ea m-a ajutat. A fost foarte greu. Am stat o zi întreagă să caut inelul, ba mai mult, se întâmpla să intru de cinci-șase ori în același magazin că tot aveam idei, mă răzgândeam. Când l-am văzut pe cel pe care îl are acum pe deget am zis că acesta este. Nu am știut nicio măsură și sincer am avut emoții pentru că nu știam dacă o să-i vină sau nu. Aseară am avut și eu o surpriză, că i se potrivește”, a povestit Edward pentru Libertatea.

Deși a afirmat în repetate rânduri că tânărul este sufletul ei pereche și că se vede îmbătrânind alături de el, Cleopatra ne-a mărturisit că nu se aștepta să fie cerută în căsătorie fix în ziua în care va împlini 18 ani.

„Nu mă așteptam chiar astăzi să mă ceară în căsătorie. Așa că pot să spun că a fost o surpriză adevărată. A fost un eveniment foarte special și important pentru noi doi și așa o să rămână toată viața”, ne-a povestit și Cleopatra Stratan, completată imediat de logodnicul ei.

„Dacă nu era azi, era mâine. Eu simțeam că ea este fata cu care pot să construiesc orice în viața asta, chiar dinainte să fim împreună. I-am zis lucrul acesta. Nu am mai întâlnit niciodată, pe nimeni, cum e Cleo”.

A primit acordul de la Pavel Stratan

„N-am plâns. M-am emoționat foarte mult”, ne-a mai spus Cleopatra, admirându-și inelul de logodnă.

„A avut ochii uzi, dar și eu. Și eu am avut emoții. Am repetat înainte să-i dau inelul. Am repetat puțin în cameră la mine pentru că e un moment unic. Cel puțin pentru mine. Am zis că o dată în viață o să fac chestia asta și așa o să rămână. S-a simțit un pic în tonul meu că aveam emoții. Nu eram foarte coerent aseară, dar m-am descurcat”, s-a destăinut Sanda, care a mai mărturisit pentru Libertatea că a avut acordul de la părinții artistei înainte de a pune marea întrebare.

„Am avut de acum ceva timp acordul lor, pentru că și ei se așteptau la asta. Nu cred că acum. Chiar dacă se întâmpla acum sau peste doi ani, era la fel pentru noi, dar noi am simțit să facem acum acest pas și l-am făcut. Totul a venit din suflet și când vine din suflet, niciodată pe mine intuiția nu mă înșeală și fac fix ce simt”.

Edward este pe placul lui Pavel Stratan

Deși toată viața a păzit-o pe Cleopatra ca pe ochii din cap și nu a lăsat-o aproape niciodată singură, de când este într-o relație cu Edward Sanda, Pavel Stratan s-a mai relaxat. Ba mai mult, este pregătit sufletește să o vadă plecată de acasă.

„Eu o să fiu întotdeauna lângă ea. Mi se pare că un copil va avea întotdeauna nevoie de susținerea părinților. Nu o să se mai întâmple ca atunci când era micuță și eram mereu lângă ea, dar mereu o să fie „fata lui tata”. Până la urmă este normal să plece de acasă. Așa se întâmplă cu oricare fată. Ea trebuie să plece atunci când trebuie. Din fericire am norocul că a întâlnit pe cine trebuie, la timpul potrivit și sper eu, și la locul potrivit”, a povestit și Pavel Stratan pentru Libertatea.

