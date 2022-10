În perioada pandemiei, Giulia a fost obligată să ia o pauză forțată. Atunci și-a dat seama cât e mult apreciază timpul în familie, așa că a renunțat la aparițiile ei pe scenă, în special pentru copii. „Mi-am dat seama că îmi doresc foarte mult să recuperez timpul pe care nu l-am petrecut împreună cu copiii mei. Mi s-a părut mai important și cred că în momentul în care o să vină acea piesă extraordinară, fabuloasă, pe strada mea și o să fie cazul să merg la concerte, o să merg”, a spus vedeta, care își anunță revenirea în muzică în curând.

„Copiii își doresc să mai merg la concerte, pentru că sunt mai mari și conștientizează despre ce e vorba și își doresc să meargă cu mine. Antonia face 11 ani și Mika face 8 ani. Când o să fie cazul, o să mergem și la concerte, deocamdată e bine așa”, a mai spus ea.

În privința viitoarei sale meserii, Giulia a spus că se pregătește să devină psihoterapeut. „Fac niște cursuri de dezvoltare personală, ca să termin, să-mi adun toate creditele de care am nevoie ca să pot profesa, dar mai durează, mai avem 2 ani, e ok.

Să termin aceste cursuri, să fac practică, sunt mai mulți pași de făcut, dar sunt pregătită. O să am foarte mult de învățat, mi-am ieșit cumva din mână clar, după atâția ani, dar e un domeniu care îmi place în continuare foarte mult și abia aștept”, a mai declarat ea pentru Impact.

În acest context, Giulia a recunoscut că ea s-a confruntat cu câteva probleme din cauza anxietății, chiar a avut nevoie de ajutor specializat. „Am avut doar o perioadă în pandemie când aveam atacuri de panică foarte des din cauza anxietății, eu oricum aveam anxietăți pe mai multe direcții dinainte de pandemie, clar s-au accentuat în perioada respectivă și da, am apelat la o colegă pentru simplul motiv pentru că nu reușeam să-mi mai controlez deloc atacurile de panică, dar nu a fost nevoie decât de câteva ședințe, după care am exersat și până la urmă am reușit.

În principiu, cam eu am fost cobaiul tot timpul când a fost cazul de ceva ce am vrut să aflu să văd cum aș putea să fac să fie bine”, a încheiat ea.

