De ce Mirela Vaida a rămas la „Acces Direct”, deși a primit alte oferte în televiziune: „Am avut un moment în care puteam alege să plec”

În emisiunea „Acces Direct” sunt prezentate zilnic diferite cazuri sociale. Mirela Vaida recunoaște că la început s-a implicat emoțional, că plângea zilnic. Odată cu trecerea timpului, ea a decis să fie mai puternică.

„Când am venit la Acces Direct plângeam la fiecare caz, și în culise, dar și în emisiune. Îmi era milă de fiecare poveste, aveam multe cazuri în platou, dar și în afara lui, pe care le vedeam. Cu timpul m-am imunizat, mi-am dat seama că dacă plâng nu pot să mai conduc emisiunea și să îi mai ajut. Până la urmă, ei vin la noi cu un strigăt de disperare și încearcă să își facă povestea cunoscută, simțind că așa îi vede cineva sau că povestea nu mai este doar a lor, devine a tuturor și poate așa se rezolvă. Eu mi-am înțeles menirea acolo, că dacă voi începe să plâng la fiecare poveste nu o să pot să o continui la nesfârșit”, a povestit vedeta.

Și a continuat: „M-am îmbărbătat, am început să devin mai pragmatică și să mă gândesc la ce putem să facem pentru a rezolva anumite situații. O spun fără modestie, am reușit să rezolvăm multe situații care țin, în primul rând, de viața de familie, pentru că rezonez foarte tare la relația mamă și copil, la copiii care, în general, nu au o soartă foarte bună, la multe lucruri care trec prin filtrul meu ca om, ca mamă. Sigur că îmi doresc foarte mult să găsim soluții. Mulțumesc echipei mele că am găsit sute de soluții la sute și mii de cazuri. Sper să fie așa în continuare.”, a spus ea pentru Ego.ro.

De-a lungul anilor, ea a primit mai multe oferte din televiziune, dar le-a refuzat. Datorită echipei și-a continuat munca la „Acces Direct”. „Îți faci o echipă, te sudezi cu ea, ești împreună la bune și la grele, noi chiar am trecut prin multe bune și rele, aceste lucruri reprezintă o anumită energie care se construiește acolo. Ai încredere în echipă, știi că echipa nu te lasă, știi că echipa trece cu tine prin foc și prin sabie. Este foarte greu să găsești oameni loiali. Televiziunile sigur că pot să vină cu tot felul de oferte. Unele pot să fie serioase, altele nu.

Depinde de tine dacă te duci după steluțe și artificii sau dacă îți dorești să construiești lucruri care să dureze. Eu am ales să rămân cu echipa, deși am avut un moment în care puteam alege să plec. Am făcut-o pentru că mi-am dat seama că nu pot să fiu doar eu și să gândesc de azi pe mâine. Eu trebuie să fiu împreună cu acest motor care lucrează ca într-o redacție de știri zi și noapte. Sunt niște copii acolo în redacție care vin dimineața la 9 și pleacă seara la 9. Exact așa stau lucrurile, zi de zi. Mi-am dat seama că noi așa funcționăm.”, a mai declarat prezentatoarea.

Totodată, ea a spus cum face față și momentelor neașteptate, când îi pică unele subiecte sau când e nevoită să vorbească la telefon cu persoane implicare în poveștile sociale prezentate. „Am ajuns să îmi pice subiecte în timpul emisiunii. Mi se zice: “Cutărescu nu mai vrea să intre sau nu mai răspunde la telefon. Ce facem? Vorbește tu până reușim să luăm legătura cu următorul sau cu alt caz!”. Știu că habar nu am ce o să se întâmple, dar știu că echipa este acolo și îmi spune: “Ia telefonul!”. Habar nu am cine este la telefon, dar știu că în acel moment o să înțeleg povestea și o să merg odată cu situația și o să o înțeleg.

Sigur că totul vine și dintr-o experiență pe care am acumulat-o, dar înseamnă și multă încredere în oamenii de lângă tine. Asta m-a făcut să rămân, echipa. Emisiuni se mai găsesc, televiziuni mai sunt, după cum vezi, apar foarte multe, dar este vorba despre oameni. Oameni dedicați muncii lor, determinați să facă lucruri și uniți nu mai găsești pe toate drumurile. Eu apreciez foarte mult echipa.”, a încheiat ea.

