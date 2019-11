De Ana Maria Marinescu,

Libertatea: 42 de ani, din care aproape jumătate în TVR. Televiziunea publică e primul și singurul tău loc de muncă? Cum a început povestea, cu un casting, o recomandare? Cum ai ajuns acolo?

Iuliana Tudor: Am fost mai întâi asistent social, apoi jurist. Și abia după aceea a apărut șansa de a lucra în televiziune. Deși foarte devreme, pentru că muncesc de la 18 ani cu carte de muncă.

Povestea mea la TVR a început, aș putea spune, foarte romantic. Pe peronul unei gări, așa cum se întâmplă în poveștile de dragoste… Eram la un concurs de interpretare (pe atunci cântam, era un hobby) și am fost strigată în difuzoare să mă prezint la Informații. Mă căuta cineva la telefon. Aflam astfel că TVR organiza un concurs de prezentatori, iar cineva mă văzuse într-o emisiune cântând și dorea să vin la casting. Am schimbat rapid biletul de Ploiești cu unul pentru București. Am ajuns ultima, nemachiată, îmbrăcată ca de tren și am intrat. În comisie erau Titus Munteanu, Mariana Spiru, Doru Dumitrescu.

Am primit câteva întrebări de cultură generală, am dat o probă de telegenie, mi-au testat reacțiile în direct, oferindu-mi o situație de platou care ar întrerupe emisia… și cam asta a fost.

După o săptămână, m-au chemat la TVR și mi-au spus că voi intra în direct peste câteva zile, pe un proiect cu dedicații muzicale al doamnei Elise Stan. Așa a început.

Iuliana a recunoscut, de-a lungul timpului, că a fost ofertată de televiziunile comerciale

– În cei 20 de ani de carieră, ai fost tentată vreodată, fie și numai pentru o zi, să faci altceva?

– Deloc. Am simțit din prima zi că acesta e drumul meu, că acela e locul care îmi place și că aceasta e profesia pe care vreau s-o învăț.

– Ai recunoscut că ai primit oferte de la alte televiziuni. De ce ai rămas? Din comoditate? Pentru că e un post sigur? Pentru bani?

– TVR m-a construit, mi-a dat multă încredere și mi-a oferit cele mai mari și importante proiecte ale sale, a devenit o casă și locul în care este echipa mea. Sunt recunoscătoare. Este extrem de flatant pentru mine că stațiile mari de televiziune de la noi s-au gândit că m-ar dori în echipele lor, într-un moment sau altul. Dar n-a fost să fie proiectul în care să mă simt omul potrivit.

– Te ating problemele din TVR, frecușurile dintre șefi și angajați?

– Sunt un om căruia îi place să își vadă de emisiuni și atât.

– În alt rol decât cel de prezentatoare te-ai vedea? Am văzut că deja te implici în producție…

– Eu fac și producție de 20 de ani. Din clipa în care am intrat în televiziune, am dorit să știu meseriile tuturor celor cu care lucrez, pe fiecare compartiment în parte. Doar așa poți avea un limbaj comun, doar așa știi ce să ceri echipei. Nu am fost niciodată doar prezentatorul programelor în care am apărut, ci am făcut meseria de teleast la modul complet, implicându-mă în tot ce ține de realizarea unei emisiuni.

“Am dansat toată noaptea și nu am mâncat nimic la nunta mea!”

– De la prima apariție pe sticlă, prezinți emisiuni de folclor. De ce folclor și nu altceva?

– Pentru că am crescut cu asta. Mi-a plăcut dintotdeauna. Nu mi-am propus să devină lumea în care îmi voi desfășura profesia, dar Dumnezeu a știut mai bine decât mine ce mi se potrivește și m-a așezat aici. Restul… e o frumoasă poveste cu multe căutări, studiu teoretic și practic, lucru pe teren în toată țara și multe revelații pe care le-am avut, descoperind această lume a tradițiilor românești.

Vedeta TVR are două facultăți. A studiat întâi Dreptul și apoi Muzica

– În intimitatea casei, tu ce muzică asculți? Clasică? Rock? Disco? La nuntă ce muzică ai ales?

– Ascult multă muzică și diversă. După stare, după cum e ziua. Îmi place rockul, ascult muzică clasică, alături de Tudor, și încercăm să fim la curent cu tot ce e nou.

La nunta mea am avut un DJ extraordinar. Am dansat toată noaptea și nu am mâncat nimic la nunta mea! Un moment special a fost prezența doamnei Floarea Calotă, alături de taraful său.

– Cum ai trecut de la Drept la Muzică? Sunt două facultăți și două domenii atât de diferite! Ce-a produs declicul?

– Studiul muzicii a venit ca o necesitate. Construiesc emisiuni muzicale și trebuie să am cunoștințe în domeniu, pentru a avea discernământ. Regret că nu am aprofundat, așa cum mi-aș fi dorit, dar tot ce am acumulat în cei patru ani îmi este de mare folos astăzi. Și ce am învățat în Facultatea de Drept mă ajută. De la cultura generală până la sistemul logic de gândire, oratorie și viteza de reacție… Pe toate le-am dobândit acolo.

Foto: Marius Bărăgan

