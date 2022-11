Detalii neștiute din viața lui Gheorghe Turda. Ce pasiune are artistul de muzică populară. „De atunci s-a născut ideea”

„Sunt mare colecționar de cuțite, am 1.119 cuțite. De curând, am primit un cadou, am participat la «Chefi la cuțite», am primit cuțitul de aur și eu și finii mei de la Paris și mă mândresc cu primul cuțit primit din partea președintelui Mexicului din 1975.

Odată cu vizita lui Ceaușescu în Mexic, a mers și un grup folcloric de la Rapsodia Română. Și toți am primit câte un cadou de la mexicani, un cuțit aztec. Și de atunci s-a născut ideea colecționării de cuțite”, a declarat Gheorghe Turda pentru Impact.

Gheorghe Turta are planuri în perioada sărbătorilor de iarnă. „Chiar acum, de 1 decembrie, voi cânta la Roma, și eu, și Andrei Păunescu, și la nord de Roma, unde acum trei ani am participat la dezvelirea unui bust al soldatului român căzut în Primul Război Mondial în Italia.

Am cântat imnul național în ținută de general, pe care o port cu cinste. Și o să cânt și în biserică, în fața publicului român credincios și ortodox”, a mai dezvăluit artistul.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Va fi un infern pentru fotbaliști!” Ce se întâmplă acum în Qatar. Șocul trăit de jurnaliști când au ieșit din aeroport

Playtech.ro Artista iubită de milioane de români care a murit în sărăcie. E TULBURĂTOR: 'M-a sunat să...'

Viva.ro O recunoști? Acum este una dintre cele mai controversate femei din România și arată complet diferit

Observatornews.ro Ţara în care tot mai mulţi elevi români pleacă să studieze. Salariul minim e de 1.700 de euro pe lună, iar taxa de şcolarizare de 3.000 de euro pe an

Știrileprotv.ro Rusia a lansat rachete de croazieră cu „focos nuclear simulat” deasupra Ucrainei

FANATIK.RO Aparatul banal din casă care îți dublează factura la curent. Blocurile noi vin cu el deja instalat

Orangesport.ro Imagine uluitoare. Ce avea asupra sa un militar rus ucis. Soldaţii ucraineni au rămas perplecşi. FOTO

HOROSCOP Horoscop 18 noiembrie 2022. Capricornii ar fi bine să nu se amestece prea mult în planurile apropiaților, chiar dacă sunt din familie