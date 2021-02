„E haina grea și pacoste mare dragostea de propria persoană și se transformă chiar în comedie atunci când mai este și zugrăvită în modestie.

Cam asta am trăit eu, când eram mai credulă, cu un «bădiță» cuceritor la prima vedere, dar atât de plin de el că nu mi-a luat mult până mi-am luat avântul ăla mare și am fugit de am mâncat pământul”, glumește Feli despre episodul de joacă amoroasă de-a râsul-plânsul cu un bărbat care nu putea concepe să fie altfel decât adorat.

Feli își cânta pe ritmuri folcloric-pop, asemeni tuturor pieselor din proiectul-jurnal #Felidinpoveste, triumful de „zână bună” asupra „puiului de drac”.

După primele 8 piese autobiografice de pe albumul „Feli din poveste”, lansate până acum cu răsunet și succes rapid pe online și radio de către Feli – „Omule, deschide ochii”, „Frunze cad”, „Când răsare soarele”, „Mă strigă mama”, „Sus pe munte”, „Banii n-aduc fericirea”, „Du-te, dorule” și „Vântul bate” – proaspăt lansata felie de viață „Bade, tu ești pui de drac” aduce umor și culoare.

