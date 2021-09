Dezvăluirile Elenei Lasconi la un an de când a devenit primar la Câmpulung Muscel: „Familia mea suferă”

În septembrie 2020, Elena Lasconi a câștigat alegerile pentru funcția de primar la Câmpulung Muscel din partea USD-PLUS. „E incredibil, Dumnezeu și-a arătat fața către Câmpulung. Eu vă spun clar că este o revoluție ce se întâmplă în Câmpulung și revoluția asta a început în România de la Câmpulung, pentru că de data asta nu a mai ținut șmecheria cu structurile vechii clasei politice, de data asa a fost vorba despre încredere, despre emoție, despre ultima speranță pe care și-au văzut-o oamenii.

Tocmai de aceea mi se pare incredibil, pentru mine a fost uimitor că am în unele secții chiar și peste 70% din voturi”, a declarat Elena Lasconi la vremea aceea pentru ziarul Libertatea.

Elena Lasconi ocupă de un an scaunul de primar și spune că în ultimele luni a făcut o mulțime de sacrificii. „A trecut un an de când, prin vot, m-aţi ales primar. Pentru mine este o onoare şi o mare responsabilitate. Vă mulţumesc! Ce simt? Paradoxal, multă bucurie, dar şi mâhnire. Bucuria vine din plăcerea de a face şi din discuţiile, faţă în faţă, cu voi. Mâhnirea vine din faptul că familia mea suferă, că nu mai am timp pentru prieteni, familie şi nici pentru mine”, a scris ea pe Facebook, făcând referire şi la soţul său, Cătălin Georgescu, dar şi la fiica sa, Oana.

Elena Lasconi și fiica sa

„Toată viața am muncit, am învățat, am fost respectată și mi-am construit o reputație şi o carieră onorabile. Nu credeam vreodată că o să fiu atât de atacată, amenințată și insultată, în condițiile în care muncesc 12-14 ore pe zi DOAR în interesul câmpulungenilor.

La un an de mandat, adică peste o lună, vă voi prezenta un raport cu ce am făcut concret. Un singur exemplu care «nu se vede» este că în mai puțin de un an am reușit să extindem și să branșăm la rețeaua de gaze mai mulți câmpulungeni decât în patru ani și jumătate al primarului de dinainte.

Vă mulțumesc pentru tot! Acum sunt mai puternică și mai hotărâtă. Am convingerea că aceasta este calea. Eu nu m-am rugat să fiu primar, ci am spus doar atât: «Doamne, dacă e pe calea Ta și o să fie bine pentru Câmpulung, așa să fie!». Și așa mă rog și acum. Știu că va fi bine și deja e mai bine decât acum un an. Așadar, vă mulțumesc! Vă iubesc! Dumnezeu să vă țină sănătoși și voioși! La mulți ani!”, și-a încheiat mesajul primărița, fostă vedetă PRO TV.

Chiar dacă are un program încărcat, Elena Lasconi va oficia cununiile civile în emisiunea „Căsătoriți pe nevăzute” de la PRO TV.

„De la începutul mandatului am primit zeci de cereri de la cupluri de tineri care au ţinut morţiş să le oficiez căsătoria. Am făcut-o cu drag, din tot sufletul. S-a dus vestea şi uite aşa am ajuns să particip, în puţinul meu timp liber, să oficiez căsătoriile în cadrul emisiunii «Căsătoriţi pe nevăzute» de la PRO TV.

Ce înseamnă asta pentru noi? În primul rând, promovarea oraşului. Şi nu în ultimul rând, luaţi în calcul faptul că avem restaurante şi locuri în care putem organiza nunţi de vis. Vorbim despre bani care rămân în oraş. Putem dezvolta această nişă şi chiar dacă nu o să ne transformăm peste noapte în Las Vegas, tot o să fie bine pentru Câmpulung. Aşadar, tineri din toată ţara, dacă aveţi de gând să vă căsătoriţi, haideţi la Câmpulung!”, a transmis ea.

