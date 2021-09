La doar câteva luni după ce a renunțat la jurnalism pentru cariera politică, Elena Lasconi va apărea în emisiunea „Căsătoriți pe nevăzute” de la PRO TV. Ea va fi cea care va oficia căsătoriile din cadrul show-ului matrimonial. Primărița din Câmpulung Muscel este încântată de noul proiect în care este implicată.

„Mă bucur foarte mult că eu voi oficia aceste căsătorii. De-abia aștept să văd reacțiile lor. Pentru mine este o nebunie, dar normalitatea e plictisitoare. Poate să fie cu noroc. Oricum, căsătoria este o ruletă. Că te cunoști de un an, o lună, zece ani, căsătoria este o călătorie lungă, cu bune și rele. M-aș bucura foarte mult să fie prieteni pe viață. Prietenia și simțul umorului cred că sunt foarte importante”, a spus Elena Lasconi.

Elena Lasconi: „Câmpulung poate deveni destinația căsătoriilor”

Primărița din Câmpulung Muscel a postat un mesaj pe una dintre rețelele de socializare, unde a explicat că implicarea ei în noul proiect de la PRO TV va fi promovarea gratuită a municipiului.

„Câmpulung poate deveni destinația căsătoriilor. De la începutul mandatului am primit zeci de cereri de la cupluri de tineri din toată țara, care au ținut morțiș să le oficiez căsătoria, aici, la Câmpulung. Am făcut-o cu drag, din tot sufletul. S-a dus vestea și uite așa am ajuns să particip, în puținul meu timp liber, să oficiez căsătoriile în cadrul emisiunii «Căsătoriți pe nevăzute», de la PRO TV.

Ce înseamnă asta pentru noi? În primul rând, promovarea orașului. Și nu în ultimul rând, luați în calcul faptul că avem restaurante și locuri în care putem organiza nunți de vis. Vorbim despre bani care rămân în oraș. Putem dezvolta această nișă și chiar dacă nu o să ne transformăm peste noapte în Las Vegas tot o să fie bine pentru Câmpulung.

Așadar, tineri din toată țara, dacă aveți de gând să vă căsătoriți, haideți la Câmpulung!“, este mesajul transmis internauților de primărița Lasconi pe pagina sa de Facebook.

