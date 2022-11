Dieta lui nea Mărin. 20 de ani nu a mâncat carne deloc: „Nu sunt un gurmand. Mesele sunt întotdeauna la ore fixe”

Nea Mărin spune că are o dietă echilibrată. Ia micul dejun, prânzul și cina la ore fixe întotdeauna, fără să facă excepție. 20 de ani nu a mâncat deloc carne, dar de ceva timp mai gustă câteodată, însă doar carne de ușoară. „Nu sunt un gurmand și mănânc foarte multe legume și fructe.

Îmi place să îmi pregătesc singur micul dejun și cina, de prânz se ocupă soția, iar mesele sunt întotdeauna la ore fixe. În fiecare dimineață la 7.00 mănânc roșie, ardei, castravete, brânză de la țară și beau o cană de ceai. Prânzul este la 13.30, iar cina – la 18.30-19.00”, a spus el.

Și a continuat: „Nu mănânc mezeluri, iar timp de douăzeci de ani, de la 40 la 60 de ani, nu am consumat carne de porc și mi-a fost foarte bine. De trei ani și jumătate încoace am început să mănânc foarte puțin. Îmi place carnea de rață, gâscă, curcă, bibilică, în principiu carne de țară, de la mătuși sau prieteni…”.

Nea Mărin are și o trupă de dansuri populare, face des mișcare, dansează alături de ei. Când nu e la spectacol sau la repetiții, nu uită să facă sport. „De ani de zile îmi încep diminețile făcând mișcare. La primele ore, înot sau merg cu bicicleta. În timpul liber îmi place să călătoresc, iar de când a ieșit soția la pensie, mergem împreună cu nepoții prin locurile frumoase pe unde am filmat eu. De Sărbători, am fost în Maramureș și în Bucovina”, a mai declarat el pentru viva.ro.

Recent, în luna septembrie, nea Mărin a suferit o intervenție chirurgicală. Pe Facebook a povestit totul. „Ziua bună dragii mei, Vă mulțumesc pentru mesajele și gândurile voastre bune! Eu sunt bine, luni domnul doctor Miron de la Spitalul Elias, mi-a scos apendicele… Toată pățania o să o vedeți în noul sezon Poftiți pe la noi ? Vă doresc multă sănătate!”, a scris nea Mărin, care și-a anunțat revenirea la TV.

