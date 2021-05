Din ce face bani Adrian Enache. Artistul e mulțumit. „Mi-a mers foarte bine”

Cântărețul apare săptămânal la TV, la Național TV, acolo unde are emisiune alături de Diana Matei. Al doilea sezon al show-ului lor a debutat chiar în luna martie a acestui an.

Așadar, chiar dacă nu a mai susținut concerte și nu a mai fost invitat la cântări private, artistul s-a bazat pe jobul din televiziune. Pe lângă acesta, Adrian Enache a câștigat bani și din actorie.

A jucat în filmul recent al lui Radu Jude și curând va urca pe scena Teatrului Tănase alături de Mirela Vaida.

„Mie mi-a mers foarte bine. N-aș fi crezut că pot să joc într-un film care a luat marele premiu la Berlin. Filmul lui Radu Jude, „Babardeală cu bucluc” și a început să ruleze la cinematograde. Vă rog să vă duceți să-l vizionați.

Am o emisiune care merge foarte bine la Național TV. De două săptămâni am lansat Live-ul lui Enache. Plus că nu mai spun de premiera care se pregătește la Teatrul Constantin Tănase. Apar cu Mirela Vaida în „Acces direct la portativ”, a povestit Adrian Enache la Antena Stars.

În încheiere, artistul a mai făcut la TV o mărturisire. „Viitorul ni-l facem noi. Dacă ne spălăm doar pe mâini și nu și pe creier, e ok”, a ținut să mai precizeze artistul.

