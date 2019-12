De Livia Lixandru,

Datorită succesului din „LaLa Band”, „Pariu cu viața”, „Asia Express” și a canalului de YouTube, fanii lui Dorian s-au înmulțit de-a lungul timpului. Faimoasa expresie „Hâtz, Jhonule” a ajuns și într-o colecție de haine, cu această ocazie Dorian lansându-se și în afaceri.

În timp ce se ocupă de decorarea casei visurilor lui, lansarea noii colecții, vlogging și actorie, Dorian lucrează și la un posibil nou proiect alături de Selly.

„Pot spune că încerc să mențin ce mi-a dat Dumnezeu până acum și dacă ar fi să am un plan pentru noul an, acela ar fi un proiect la care lucrez și pentru care am dat un casting. Este posibil să fie alături de Selly”, a spus Dorian Popa.

Dorian Popa are un rol excentric și în filmul „5GANG Un altfel de Crăciun”

„În primul rând, cred foarte mult în proiectul 5GANG pentru că sunt sigur că ei sunt puștii momentului. Consider că un bătrân ca mine trebuie să țină pasul cu tineretul. Motiv pentru care m-am și alăturat filmului. Selly mi-a povestit câte ceva despre scenariu și mi s-a părut extraordinar de cool”, continuă Dorian.

Dorian garantează că filmul de comedie „5GANG: Un altfel de Crăciun” este un proiect cu totul diferit față de ceea ce s-a lansat până acum în cinematografia românească. „Publicul ar trebui să se aștepte la ceva cu totul nou, ceea ce nu s-a mai văzut până acum pe marile ecrane. „5GANG: Un altfel de Crăciun” este un film amuzant, deloc complicat, care nu vorbește despre perioadele grele ale României, ci este o comedie actuală și fresh pentru toată familia.”

Filmul „5GANG: Un altfel de Crăciun” este debutul regizoral al lui Matei Dima, cu un fir narativ scris alături de Radu Alexandru şi Vali Dobrogeanu, ce urmărește o poveste încărcată de umor a vloggerilor, din perioada sărbătorilor de iarnă.