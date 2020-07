Elena, fiica Loredanei Groza, a împlinit 22 de ani. Imaginile cu cele două au făcut senzație în mediul virtual

„Happy Bday Elena! You are the sunshine of my life!☀️Mommy loves you!❤( La mulți ani, Elena. Ești soarele vieții mele. Mami te iubește”, i-a scris cântăreața fiicei sale. Mai mult, vedeta a postat și un filmuleț cu amintiri de când Elena era bebeluș.

„Puiul meu, sunt 22 de ani astăzi de când m-ai făcut Mamă! Cine ar fi crezut că după atâția ani încă învăț cum să fiu mamă! Ai venit pe pământ și în viața mea ca o binecuvântare divină! Îți doresc să fii sănătoasă

Și fericită și să-ți trăiești visele! Cântecul care e pe fundal l-am compus acum 22 de ani pentru Elena mea? Mami te iubește❤️”, a mai scris Loredana Groza.

Aflată la filmările “X Factor”, Loredana Groza și-a rugat colegii de platou să îi trimită câteva urări video Elenei. Astfel, Ștefan Bănică jr., Delia, Florin Ristei sau Alex Abagiu au fost printre cei care i-au urat Elenei la mulți ani.

